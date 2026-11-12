Не только китайская шпионка: главу Nvidia заподозрили еще в одном романе, скандал набирает обороты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Абу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с БессмертнымАбу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с БессмертнымКалькулятор, документы и ключи от квартиры на столе у окна с видом на жилые домаУкраинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома: сумма изменитсяСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные ГенштабаИллюстрация – участники митинга в поддержку УкраиныВ Германии ужесточили наказание для украинских беженцев: кому сократят выплаты на 30%Бой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаВ Киеве российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть погибшая и пострадавшие. Подробности и фотоВ Киеве российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть погибшая и пострадавшие. Подробности и фотоВ Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: момент попал на видеоВ Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: момент попал на видеоОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетами и более чем сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбитоВ Киевской области разоблачили масштабное производство поддельного кофе.Украинцам продавали поддельный кофе и лапшу под видом известных брендов: где "накрыли" производствоЗимние каникулы в школах Украины: когда начнутся и в каких регионах продлятся дольшеЗимние каникулы в школах Украины: когда начнутся и в каких регионах продлятся дольше
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Не только китайская шпионка: главу Nvidia заподозрили еще в одном романе, скандал набирает обороты

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
1,0 т.
Не только китайская шпионка: главу Nvidia заподозрили еще в одном романе, скандал набирает обороты
Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia Corp. Источник: Getty

Генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга заподозрили во внебрачных отношениях с вице-президентом компании по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл. На фоне новых обвинений совет директоров технологического гиганта обсуждает будущее своего руководителя, а компания проводит внутреннее расследование.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пятерых людей, работавших в Nvidia. По их словам, Хуанг и Пауэлл, которая ему подчиняется, состояли в романе, хотя оба женаты на других людях.

Что известно о предполагаемом романе Хуанга с коллегой

По информации собеседников издания, Хуанга и Пауэлл видели проявляющими нежность в одном из отелей американского города Сан-Хосе в марте 2026 года. Тогда там проходила ежегодная конференция разработчиков Nvidia GTC. Двое бывших сотрудников компании утверждают, что соответствующее видео существует, однако журналисты The New York Times его не видели.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
13,4 т.
Популярность Рубио растет среди республиканцев в контексте следующих президентских выборов – Politico
13,4 т.
Популярность Рубио растет среди республиканцев в контексте следующих президентских выборов – Politico
София ЗакревскаяСофия Закревская
12,7 т.
В США солдат почетного караула публично сделал замечание Хегсету из-за непристойного поведения возле мемориала. Видео
12,7 т.
В США солдат почетного караула публично сделал замечание Хегсету из-за непристойного поведения возле мемориала. Видео
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
9,5 т.
В Париже солдат почетного караула потерял сознание во время встречи президента Словакии. Видео
9,5 т.
В Париже солдат почетного караула потерял сознание во время встречи президента Словакии. Видео

По словам источников, охранники Хуанга заметили человека, снимавшего это взаимодействие на телефон. Они якобы отвели его в сторону и попросили подписать соглашение о неразглашении.

Кимберли Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года. Она занимает должность вице-президента по вопросам здравоохранения и руководит направлениями, в которых технологии компании применяют в медицине, в частности для медицинской визуализации и развития искусственного интеллекта.

Когда журналисты спросили Хуанга о его отношениях с Пауэлл, он ответил, что не считает нужным общаться с ними напрямую, после чего завершил телефонный разговор. Nvidia отказалась комментировать ситуацию, а Пауэлл сразу не ответила на запрос журналистов.

Не только китайская шпионка: главу Nvidia заподозрили еще в одном романе, скандал набирает обороты

Кимберли Пауэлл. Источник: X/Polymarket

Совет директоров Nvidia обсуждает будущее Хуанга

Как сообщает CNN, совет директоров Nvidia обсуждает дальнейшую судьбу своего основателя и генерального директора. По информации двух источников телеканала, дискуссии ведутся на фоне внутреннего расследования компании по поводу обвинений, угрожающих репутации и наследию Хуанга.

Обсуждение в совете директоров состоялось после сообщений о вероятном романе Хуанга с Кимберли Пауэлл. По словам источников, среди представителей администрации Дональда Трампа уже существуют определенные ожидания относительно возможного отстранения Хуанга.

Это не первая история, поставившая главу Nvidia в центр внимания. Ранее сообщалось о его предполагаемых отношениях с Элис Хуанг – китайской бизнесвумен, которую американские чиновники идентифицировали как агентку китайской разведки. После этого совет директоров начал расследование, которое проводит юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

На фоне новых сообщений акции Nvidia во время внебиржевых торгов падали примерно на 8%.

Напомним, в сети появились фотографии Элис Хуанг. Женщину подозревают в шпионаже в пользу Китая и связывают с романом с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом.

Как писал OBOZ.UA, личная жизнь генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга стала предметом активных обсуждений после сообщений о его предполагаемом романе с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. На платформе Polymarket даже начали принимать ставки на возможный развод Хуанга с женой Лори, а потенциальный раздел состояния оценили в $81 млрд

Похожие темы
романскандалыСШАрасследование
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!