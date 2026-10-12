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"Самая опасная технология": Гейтс предупредил об угрозах со стороны ИИ в 2027 году

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
icon 1,3 т.
Билл Гейтс
Билл Гейтс. Источник: Скриншот

Уже в течение следующего года мир может столкнуться с серьезными угрозами из-за использования искусственного интеллекта злоумышленниками . Наибольший риск в настоящее время представляют не автономные системы, выходящие из-под контроля, а люди, использующие ИИ для кибератак и других преступлений.

Международное сообщество делает недостаточно для предотвращения таких сценариев. Об этом основатель Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью CNN.

Одной из самых заметных угроз в ближайший год станут кибератаки с использованием искусственного интеллекта. Он пояснил, что преступники могут использовать такие технологии для вымогательства денег, создания масштабных сбоев и влияния на финансовые операции.

"Главная опасность сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля", — отметил основатель Microsoft.

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Он уточнил, что риски, связанные с возможной потерей контроля над искусственным интеллектом, остаются значительными, однако существенное влияние такого сценария проявится через несколько лет. Зато использование технологий злоумышленниками может создать серьезные проблемы уже в ближайшее время.

Гейтс обратил внимание на то, что современные модели ИИ обладают защитными механизмами, призванными предотвращать использование технологий для кибератак и биотерроризма. Однако эти ограничения можно снять, что создает дополнительные риски, если инструменты попадают в руки преступников.

"Когда есть плохие люди, нет защитных ограничений и используются новейшие модели, именно тогда в течение следующего года, прежде всего в киберсфере, мы столкнемся со многими негативными последствиями", — предупредил он.

Отдельно в интервью затронули вопрос биотерроризма. Гейтса спросили о риске атак с использованием биологического оружия и о том, достаточно ли делают мировые лидеры для предотвращения таких угроз. "Нет, мы делаем недостаточно", — ответил Билл.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что злонамеренное использование искусственного интеллекта и ядерные конфликты могут стать самыми серьезными угрозами для существования человечества до 2100 года. Исследователи определили 17 взаимосвязанных катастрофических угроз, среди которых технологические риски, конфликты, болезни и изменения окружающей среды.

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