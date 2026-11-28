Думаете, почему Трамп, Кушнер и Ко пустились во все тяжкие, облизывая интимные места кровавого кремлевского диктатора? Миллиарды Лукойла окончательно свели их с ума.

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Сделка по международным активам Лукойла – не просто очередная коррупционная сделка Трампа, а уникальный случай предательства национальных интересов страны ее руководством. Это одновременно и самая большая взятка в истории, и исключительный пример прямого подкупа главы великой державы.

Зарубежные активы "Лукойла" в одиннадцати странах оцениваются примерно в 16 миллиардов долларов. Это целая огромная бизнес-империя: добыча около 350 тысяч баррелей в сутки, НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, трубопроводы, торговля и сети заправок. Так вот, Трамп и его окружения должны получить все это от Путина практически бесплатно в качестве взятки за предательство Украины, европейских союзников, а, по сути, и национальных интересов самих США.

Консорциум компаний, участвующих в этой афере со стороны Трампа, не заплатит за это все ни одного реального доллара. Формально за активы предлагается заплатить российским ценными бумагами, номинальная стоимость которых составляет около 10 миллиардов долларов. Однако, по оценке Reuters, такие бумаги можно было приобрести примерно за 30–40 центов за доллар. Таким образом, их реальная стоимость – около 3,5 миллиарда. Разница между ней и реальной стоимостью активов "Лукойла", то есть размер взятки консорциуму "покупателей" имени Трампа, по этой оценке, составляет примерно 12,5 миллиарда долларов.

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Однако, скорее всего, даже и 3,5 млрд консорциуму тратить не пришлось. Российские мусорные бумаги никто не покупал реально. Эта сделка фиктивна. Какую-то имитацию их хранения в ОАЭ организует сама же российская сторона. Они станут лишь формальным прикрытием сделки, а зарубежные активы стоимостью около 16 миллиардов долларов фактически перейдут к покупателям без реальной оплаты.

Эта мысль напрашивается исходя из состава консорциума покупателей. В него входят инвестиционный холдинг Eldridge друга и спонсора Трампа Тодда Боэли, американская государственная Корпорация финансирования международного развития США, инвестиционный банк Xtellus Partners, принадлежащий бывшим сотрудникам американского подразделения российского государственного ВТБ, и созданная специально под эту сделку фиктивная эмиратская компания Katana Investment Holding. Неплохой компания: дружок Трампа, российские жулики в американской упаковке и какая-то пустая компания-новодел, неизвестно кому принадлежащая.

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Распределение долей между участниками – то есть то, кому достанутся в реальности активы Лукойла, – тщательно скрывается.

Katana Investment Holding, созданная специально под эту сделку (о ней нет никакой информации), видимо, организует фиктивное хранение российские ценных бумаг. А за это получит долю в активах "Лукойла", которая фактически будет принадлежать Трампу и его окружению наряду с долями других формальных участников консорциума.

Другой участник консорциума Xtellus Partners – бывшее подразделение российского ВТБ Капитал, формально выкупленное его менеджерами, среди которых Павел Львов и Леонид Купершмидт. ВТБ – известная подчекистская контора, его менеджеры за рубежом часто работают сразу в двух организациях: в банке и спецслужбах. Сейчас эти банкиры-шпионы должны придать видимость легальности аферы с активами Лукойла, используя свой богатый опыт в темных финансовых делах российской разведки.

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В первоначальной версии консорциума были другие участники: эмиратская компания и катарский бизнесмен, чьи связи с окружением Трампа и его семьей были слишком заметны. Их убрали, а вместо них появилась новая, свежесляпанная "чистая" эмиратская структура – Katana.

К счастью, есть высокая вероятность того, что новый Конгресс сорвет реализацию этой аферы. Сделку должен одобрить OFAC – Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Конгресс может ее расследовать, вызвать на слушания ее участников, заставить их отвечать под присягой. В результате скрываемые сейчас подробности аферы станут общеизвестными.

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В этой ситуации Трампу и Ко, вероятно, придется отказаться от взятки. Слишком уж все шито белыми нитками. На что они рассчитывают? Да просто крайне жадные и неумные люди. Российские миллиарды манят и лишают остатков разума. Как не состоялась знаменитая "дизельная сделка", так не состоится и эта. Кстати, думаю, что российская сторона понимает, что ничего не реализуется, но сознательно водит алчную семейку за нос.

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