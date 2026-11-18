Президент Польши Кароль Навроцкий тайно подарил президенту США Дональду Трампу дубовое кресло, богато украшенное янтарем. Об этом необычном подарке не знали ни общественность, ни Министерство иностранных дел, ни посольство Республики Польша в Вашингтоне.

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Журналисты TVN24+ выяснили, что Трамп получил презент на свое 80-летие, то есть14 июня 2026 года. В этот же день американцы праздновали 250-ю годовщину подписания Декларации независимости Соединенных Штатов.

Тогда Навроцкий (и еще более четырех тысяч гостей) посетил торжественную церемонию в Вашингтоне. Мероприятие перед Белым домом включало авиашоу и гала-концерт.

Марчин Пшидач, руководитель президентского Управления международной политики, рассказывал, что Навроцкий привезет Трампу два подарка. "Подарок выбран, но я не буду сейчас раскрывать его; вы узнаете со временем. Это будет хороший подарок, и я бы даже сказал, что их будет два. Один более личный, другой государственного характера", – заявлял он.

Позже Канцелярия президента РП объявила, что от имени польского народа лидеру Белого дома вручили мраморную табличку для установки на будущей триумфальной арке в столице в честь 250-летия Соединенных Штатов. На табличке упоминаются Тадеуш Костюшко и Казимир Пуласский.

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При этом подробности о втором подарке не разглашались.

Что известно о "золотом троне" Трампа

В СМИ сообщили, что президент США получил кресло, созданное Луцианом Миртой, известным польским мастером по янтарю из Сопота. Художник награжден медалью Gloria Artis за заслуги перед культурой, а в августе 2026 года Навроцкий наградил его Офицерским крестом Ордена Возрождения Польши "за выдающийся вклад в польскую культуру".

К слову, в 2018-м Луциан Мирта подарил тогдашнему президенту Польши Анджею Дуде аналогичный презент. Его дубовое кресло также украшено янтарем, но на нем изображены Бельведерский дворец и коронованный орел. "Трон" Трампа вместо этого украшен американской символикой.

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В комментарии TVN24+ мастер по янтарю объяснил, что кресло для Трампа (во время его первого президентского срока) заказала еще канцелярия экс-президента Дуды. Тогда подарок так и не вручили, поскольку американский лидер не приехал в Польшу.

"Это кресло заказал президент Дуда, срок полномочий которого подходил к концу. Президент Трамп тогда не приехал, но мне удалось сделать кресло, и оно осталось у меня", – сказал Мирта.

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Мастер добавил, что из-за нехватки средств в канцелярии президента он согласился на минимальную оплату своей работы. Стоимость изделия Мирта не раскрыл.

Подарок "засекретили"

Источники издания в МИД Польши сообщили, что команда Навроцкого скрыла подарок от посольства Польши в Вашингтоне, хотя именно дипломаты отвечали за организацию транспортировки из аэропорта.

"От нас информацию держали в тайне. Мы слышали только о каком-то крупном предмете, который перевозили. Ходили слухи о золотом троне", – сообщили собеседники.

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Журналисты попросили неназванного сотрудника канцелярии президента, ответственного за дипломатический протокол, прокомментировать такой подарок. Чиновник назвал кресло несколько китчевым, но признал, что это был подарок, вполне подходивший получателю.

Другой бывший высокопоставленный чиновник подчеркнул, что информация о подаренных предметах должна быть публичной, а их передача надлежащим образом задокументирована. В то же время он отметил, что визит Навроцкого не был официальной межгосударственной встречей, поскольку поездка была связана с днем рождения республиканца. По его мнению, даже дорогой подарок можно оправдать, если он будет способствовать налаживанию отношений между государствами.

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Закон, действующий в Соединенных Штатах, обязывает должностных лиц, включая президента, сообщать о подарках, полученных от представителей других стран. Эти предметы вносятся в специальный реестр и подлежат оценке. Если американский лидер желает оставить подарок себе, он или она может выкупить его за определенную сумму.

Как писал OBOZ.UA, уровень поддержки Дональда Трампа остается вблизи самой низкой отметки за время его президентства. После поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США его деятельность одобряют лишь 32% американцев.