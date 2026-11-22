Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после вторжения российских ракет и реактивного БпЛА в Польшу заявил, что Альянс "будет защищать каждый сантиметр территории страны". То, что произошло, он назвал "опасным инцидентом".

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Об этом Рютте сказал в субботу, 21 ноября, во время своего визита в Варшаву, сообщает PAP. Его спросили, может ли подобная ситуация повториться, и генсек ответил, что не может этого утверждать, но может гарантировать, что "НАТО будет защищать каждый сантиметр польской территории".

Рютте сообщил, что в связи с этой ситуацией он контактировал как с премьер-министром Польши, так и с президентом.

"Польша является сильным союзником, у вас здесь отличные вооруженные силы, и теперь мы должны точно установить, что произошло. Командующий силами НАТО в Европе сделает все, чтобы точно выяснить, где существуют угрозы для нашей системы сдерживания и обороны, чтобы при необходимости внести определенные изменения, – отметил генеральный секретарь НАТО.

Отвечая на вопрос об увеличении числа американских баз в Польше, Рютте подчеркнул, что это предмет обсуждений между Польшей и Соединенными Штатами. Он отметил, что американцы сейчас пересматривают размещение всех своих сил в Европе.

В понедельник в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета НАТО, на котором обсудят нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами и дроном.

Подробности инцидента

Во время массированной воздушной атаки на Украину в Польшу залетели две крылатые ракеты и один реактивный дрон войск РФ. Одна из ракет взорвалась в 45 км от границы – возле населенного пункта Хмелек, момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш связал атаку с учениями союзников из Коалиции желающих. Инцидент произошел неподалеку от места, где британские и другие европейские военные участвуют в учениях по подготовке к возможной миротворческой миссии в Украине. Польские чиновники заявили, что объект упал в поле и загорелся во время российской ракетной атаки на Украину.

Позже стало известно, что когда воздушное пространство Польши нарушили две российские ракеты и один ударный дрон, в небо подняли шведские истребители Gripen, действовавшие под руководством Объединенного воздушного оперативного центра НАТО.

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Пилоты получили от него разрешение на уничтожение объектов. Однако огонь по российским целям так и не был открыт: летчик не смог идентифицировать цель из-за "чрезвычайно сложных погодных условий" в районе перехвата.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел предположил, что российская провокация, подобная инциденту в Польше, может произойти и на чешской территории. По его словам, это лишь вопрос времени, поскольку Москва рассматривает страны, помогающие Украине, как законные цели.