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"НАТО – исключительно оборонительный альянс": в США отреагировали на заявления России об "угрозе" для Калининграда

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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Мэтью Уитакер
Мэтью Витакер

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Североатлантический альянс носит исключительно оборонительный характер и не стремится нападать на Россию или угрожать её интересам. В то же время, по его словам, союзники готовы защищать каждый дюйм территории НАТО от возможной агрессии.

Об этом Виттакер сказал в интервью CNBC. Американский дипломат также отметил, что России уже четко объясняли оборонительный характер Альянса, несмотря на письма с угрозами, которые Москва направляла в его адрес.

Российские угрозы

По словам Виттакера, нынешнее поведение Кремля, по его мнению, связано с отсутствием успехов российских войск на поле боя в Украине. Он заявил, что Москва из-за этого пытается направить свою агрессию вовне.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, но в то же время мы не нацелены на наступательные действия. Мы не стремимся атаковать Россию или каким-либо образом ставить под угрозу ее интересы", — отметил представитель США.

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Виттакер также подчеркнул, что НАТО продолжит укреплять оборонный потенциал и готовиться к защите своих членов в будущем.

Ситуация с Калининградом

Заявление прозвучало на фоне угроз Москвы в отношении Калининградской области. Россия заявила, что может задействовать весь свой военный арсенал, включая ядерное оружие, если НАТО попытается изолировать российский эксклав на Балтийском море.

30 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс является оборонительным, и призвал Россию прекратить ядерные угрозы. По данным Reuters, НАТО также заявляло, что не планирует блокировать Калининград.

Калининград расположен между Польшей и Литвой, которые являются членами НАТО. Этот российский регион имеет важное военное значение, в частности там размещены силы Балтийского флота и ракетные комплексы "Искандер".

1 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова применить все имеющиеся виды вооружения, если Калининградская область подвергнется прямой атаке. В то же время он заявил, что Россия якобы не планирует нападать на европейские страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что Москва допускает применение ядерного арсенала в случае угрозы блокады Калининграда.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия направила НАТО письмо спредупреждением о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

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