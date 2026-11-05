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"НАТО сильнее армии РФ, но...": военный аналитик назвал главную уязвимость Альянса

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
15
"НАТО сильнее армии РФ, но...": военный аналитик назвал главную уязвимость Альянса
Военнослужащие многонациональной боевой группы Передовых сухопутных сил НАТО. Источник: nato.int

Североатлантический альянс имеет значительное военное преимущество над страной-агрессором Россией. Однако европейские страны-члены НАТО остаются уязвимыми из-за нехватки средств противовоздушной обороны и боевого опыта ведения современной войны.

Так считает нидерландский военный аналитик Патрик Болдер, эксперт по вопросам обороны и безопасности, стратегический советник Гаагского центра стратегических исследований (HCSS). Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"НАТО сильнее российской армии. Но главный вопрос – готовы ли мы воевать? Думаю, нам нужно все меньше полагаться на США. Однако в сфере противовоздушной обороны у нас есть серьезные пробелы. У нас нет таких возможностей, как у Соединенных Штатов, – не хватает средств ПВО, чтобы защитить себя. А Россия ведет войну, в том числе массированно применяя ракеты", – отметил Болдер.

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Он задал вопрос – если НАТО не сможет отражать ракетные атаки РФ, хватит ли у Альянса войск, чтобы выдержать первые удары.

"Будет ли у нас достаточно сил и стойкости, чтобы отреагировать после них? В этом и заключается наша главная уязвимость", – подчеркнул эксперт.

Вторая проблема заключается в том, что европейские армии стран НАТО не имеют такого боевого опыта, как Украина. Это важно, поскольку современная война имеет свой особый характер.

"Прежде всего, опыта ведения современной войны, с учетом того, как изменился ее характер. И это представляет для нас серьезную опасность. Сейчас происходит активный обмен опытом между НАТО и Украиной, но достаточно ли быстро мы усваиваем уроки? Способны ли мы внедрять их в наших вооруженных силах? Это большой вопрос. Ведь многие говорят, что следующая война не будет похожа на нынешнюю", – подытожил Болдер.

Мы также писали о том, что война в Украине и усиление российской агрессии заставили НАТО пересмотреть подходы к защите территорий альянса. Теперь военные стратеги считают недостаточным лишь сдерживать продвижение противника после пересечения им границ.

Новая концепция предусматривает заблаговременную подготовку к ударам по военным базам, складам, путям снабжения и промышленным объектам непосредственно на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, пока Германия обсуждает вопрос обязательной военной службы, страны-соседки России уже давно готовят свое население к войне и кризису. Норвегия объявила 2026 год годом "тотальной обороны" и сейчас наблюдает большой наплыв желающих пополнить ряды резервистов.

Финляндия и Польша также расширяют свои вооруженные силы, все последовательнее демонстрируя гражданскому населению и даже школьникам, что важнее всего в случае чрезвычайной ситуации.

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