НАТО готовит стратегию ударов вглубь России на случай атаки – WSJ

Война в Украине и усиление российской агрессии заставили НАТО пересмотреть подходы к защите территорий альянса. Теперь военные стратеги считают недостаточным лишь сдерживать продвижение противника после пересечения им границ.

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Новая концепция предусматривает заблаговременную подготовку к ударам по военным базам, складам, путям снабжения и промышленным объектам непосредственно на территории России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

НАТО готовит удары вглубь России: чему альянс научил опыт Украины

Под руководством верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича разработали новые меры на случай вторжения России. Они предусматривают применение дальнобойного оружия для поражения целей далеко за линией фронта, в том числе на российской территории.

Как объяснил генерал-майор польской армии Иренеуш Новак, НАТО усвоило важный урок украинской войны: оборона предполагает не только защиту собственных позиций, но и нанесение ответных ударов.

"В случае конфликта с Россией мы, безусловно, хотели бы нанести военный удар. Точные удары вглубь ее территории следует рассматривать как средство сдерживания", – сказал он WSJ.

По словам Новака, если бы Украина располагала такими возможностями в начале полномасштабной войны, боевые действия не превратились бы в позиционные сражения, подобные битвам Первой мировой войны.

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Какие цели НАТО планирует атаковать на территории России

Удары вглубь предполагают применение высокоточных ракет и более дешевых средств поражения, в частности беспилотников. Речь идет об атаках на расстоянии примерно от 150 до тысячи километров за линией фронта.

Под прицелом могут оказаться не только традиционные военные объекты – аэродромы и армейские базы. Новая концепция также охватывает промышленные предприятия, критически важную инфраструктуру и сырьевую базу России.

По информации WSJ, план предусматривает автоматическое нанесение таких ударов в случае российского нападения.

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Гринкевич представил новую теорию победы НАТО

В июне альянс провел первый в своей истории симпозиум, посвященный ударам вглубь. Позже на конференции по безопасности в Варшаве Гринкевич подробно представил соответствующий подход в речи о своей "теории победы".

Она предусматривает несколько этапов противодействия противнику. Сначала силы обороны НАТО должны остановить первую волну нападения, после чего – сорвать дальнейшие действия атакующих.

Если противник продолжит наступление, альянс планирует разрушить его систему ведения войны, атакуя не только непосредственно военные силы, но и все, что обеспечивает их деятельность.

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"Мы разрушим систему ведения войны" противника, нанося удары как по силам, так и по "всему, что поддерживает, обеспечивает или контролирует эти силы", – заявил Гринкевич.

При этом стратегия не предусматривает эскалации до применения ядерного оружия.

Европа наращивает производство дальнобойных ракет

Центральное место в новой концепции занимает высокоточное дальнобойное оружие. Среди него – уже известные ракеты Tomahawk и ATACMS, а также новые системы, которые еще разрабатываются.

Европейские страны спешат пополнить запасы крылатых ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus, а также создать и подготовить к боевому применению новые модели.

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По словам старшего научного сотрудника Норвежского института оборонных исследований Фабиана Хоффмана, сейчас в Европе работают 20 производителей, которые реализуют как минимум 48 проектов по созданию недорогих крылатых ракет. В то же время он отметил, что не все эти разработки будут успешными.

Украина уже применяет такую тактику против России

Подход, который часто описывают как "стрельбу по лучнику вместо защиты от стрел", Украина начала активно использовать в последние годы.

Киев применяет все более мощные средства поражения, в частности собственные крылатые ракеты "Фламинго", для атак на российские военные и экономические объекты.

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Именно украинский опыт стал одним из факторов пересмотра оборонной концепции НАТО, которое теперь рассматривает удары по территории противника как важный элемент сдерживания.

Готовы ли европейские политики поддержать новую доктрину НАТО

Несмотря на военные планы, остается вопрос, решатся ли европейские политики в полной мере реализовать новую стратегию. Эксперты обращают внимание на разногласия между военным планированием и политическим видением обороны.

Бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге считает, что между этими подходами существует существенный разрыв.

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"Существует разрыв между военным планированием, разумным с точки зрения обороны от России и включающим, безусловно, наступательные компоненты, и позицией политиков, которые считают, что оборона сводится лишь к возведению стены или подготовке

В то же время командующие НАТО настаивают на необходимости как можно скорее увеличить арсенал средств, способных поражать цели в глубине российской территории.

Иренеуш Новак подчеркнул, что Москва должна понимать последствия возможной агрессии и знать, что у альянса есть реальные возможности для ответа.

"Послание (Москве, – ред.) должно быть таким: не делайте глупостей, потому что мы можем вас наказать. Но чтобы это звучало убедительно, нам необходимо иметь такие возможности", – подытожил генерал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. В случае дальнейшей эскалации победителей не будет.