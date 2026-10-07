"Чрезвычайно сложная задача": Мерц заявил о намерении бороться за сохранение правящей коалиции в Германии

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Самый жестокий удар со времен Холокоста": Зеленский поддержал Израиль в годовщину теракта 7 октября 2023 года"Самый жестокий удар со времен Холокоста": Зеленский поддержал Израиль в годовщину теракта 7 октября 2023 годаИллюстративное фото, НПЗ, нефтеперерабатывающий завод.Когда-то крупнейший в мире НПЗ планируют вернуть в строй: глобальный дефицит топлива набирает оборотыМагучих получила особый знак признания в центре Киева. Фото и видеоМагучих получила особый знак признания в центре Киева. Фото и видеоЗендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон и вызвала гнев французовЗендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон и вызвала гнев французовНе ответил на 85 сообщений: глава Госфинмона Пронин игнорирует не только парламентскую временную следственную комиссию, но и главу НКЦПФР СеменюкаНе ответил на 85 сообщений: глава Госфинмона Пронин игнорирует не только парламентскую временную следственную комиссию, но и главу НКЦПФР СеменюкаВенгрия сняла вето с переговоров Украины о вступлении в ЕС: что это означаетВенгрия сняла вето с переговоров Украины о вступлении в ЕС: что это означаетС страной наконец-то нужно говорить честно: Порошенко объяснил, как он видит процесс прекращения войны и что для этого нужно сделатьС страной наконец-то нужно говорить честно: Порошенко объяснил, как он видит процесс прекращения войны и что для этого нужно сделатьПутин подарил себе на день рождения убийство детей: Зеленский озвучил потери от российских обстрелов. ВидеоПутин подарил себе на день рождения убийство детей: Зеленский озвучил потери от российских обстрелов. ВидеоМогут встретить кого-то особенного: самые счастливые знаки зодиака в октябреМогут встретить кого-то особенного: самые счастливые знаки зодиака в октябре"Это не спор об имуществе": "Бориваж" был захвачен силой всего через неделю после возвращения владельцу"Это не спор об имуществе": "Бориваж" был захвачен силой всего через неделю после возвращения владельцу

"Чрезвычайно сложная задача": Мерц заявил о намерении бороться за сохранение правящей коалиции в Германии

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
icon 63
"Чрезвычайно сложная задача": Мерц заявил о намерении бороться за сохранение правящей коалиции в Германии
Фридрих Мерц хочет найти компромисс ради дальнейшей работы коалиции. Фото архивное

На фоне падения рейтингов федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц стремится укрепить позиции нестабильной коалиции. Для этого он созывает встречу с лидерами консервативного блока (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) и Социал-демократической партии.

Политик надеется согласовать дальнейшие шаги правительства и преодолеть разногласия по ряду реформ, касающихся пенсионной системы и долгосрочного ухода, а также снижения налога на прибыль. Комплексные изменения в пенсионной системе будут обсуждаться в парламенте в следующем году и будут завершены к весне, передает Bloomberg.

На конференции в Берлине 7 октября Мерц заявил, что "поиск совместных решений является постоянной и чрезвычайно сложной задачей". Федеральный канцлер подчеркнул, что "будет искать путь компромисса".

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 11,0 т.
В Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзниках
icon 11,0 т.
В Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзниках
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 4,9 т.
В Китае отреагировали на вспышку чумы в России
icon 4,9 т.
В Китае отреагировали на вспышку чумы в России
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 3,9 т.
Алжир перевозит оружие для России над территорией НАТО: всплыли громкие подробности
icon 3,9 т.
Алжир перевозит оружие для России над территорией НАТО: всплыли громкие подробности

В Берлине обеспокоены успехами "Альтернативы для Германии"

Поддержка политики Мерца снижается одновременно с ростом рейтингов ультраправых в ФРГ. Эта напряженность обострилась после того, как 6 октября правоэкстремистская "Альтернатива для Германии" получила большинство при голосовании за нового спикера парламента в восточной земле Саксония-Ангальт. АдГ победила благодаря небольшому количеству голосов, полученных от представителей других политических сил.

Социал-демократы обвинили ХДС/ХСС. Мерц отреагировал на ситуацию и пояснил, что голосование было тайным, поэтому определить конкретных перебежчиков сложно. В то же время он заявил, что любая поддержка ультраправых "несовместима с ценностями ХДС".

"Любой, кто голосует за депутата от ультраправой партии на пост председателя земельного парламента, должен согласовать это со своей совестью. Любой, кто голосует за АдГ, играет в игры экстремистов и подрывает доверие", – возмутился канцлер.

Ситуация в Саксонии-Анхальт потрясла политический истеблишмент, вызвав опасения, что так называемый брандмауэр, возведенный для изоляции "Альтернативы для Германии", рушится.

Этот эпизод также усилил давление на Мерца, чей авторитет в Берлине снизился, несмотря на успехи ХДС.

"Я начну сегодняшние переговоры (7 октября. – Ред.) с того, что, по моему мнению, договоренности, изложенные в коалиционном соглашении, и договоренности, которых мы достигли 1 июля на нашем последнем заседании коалиционного комитета, останутся неизменной основой для работы коалиции. Я рассчитываю получить четкий и однозначный ответ по этому вопросу", – сказал глава правительства.

Как ранее писал OBOZ.UA, партия "Альтернатива для Германии", признанная правоэкстремистской на федеральном уровне, может отойти от одного из своих основополагающих принципов и не требовать выхода ФРГ из Европейского Союза. Вместо этого АдГ сосредоточится на перестройке ЕС.

Похожие темы
политикаГерманияФридрих МерцФридрих Мерц
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться