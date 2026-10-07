"Чрезвычайно сложная задача": Мерц заявил о намерении бороться за сохранение правящей коалиции в Германии

На фоне падения рейтингов федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц стремится укрепить позиции нестабильной коалиции. Для этого он созывает встречу с лидерами консервативного блока (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) и Социал-демократической партии.

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Политик надеется согласовать дальнейшие шаги правительства и преодолеть разногласия по ряду реформ, касающихся пенсионной системы и долгосрочного ухода, а также снижения налога на прибыль. Комплексные изменения в пенсионной системе будут обсуждаться в парламенте в следующем году и будут завершены к весне, передает Bloomberg.

На конференции в Берлине 7 октября Мерц заявил, что "поиск совместных решений является постоянной и чрезвычайно сложной задачей". Федеральный канцлер подчеркнул, что "будет искать путь компромисса".

В Берлине обеспокоены успехами "Альтернативы для Германии"

Поддержка политики Мерца снижается одновременно с ростом рейтингов ультраправых в ФРГ. Эта напряженность обострилась после того, как 6 октября правоэкстремистская "Альтернатива для Германии" получила большинство при голосовании за нового спикера парламента в восточной земле Саксония-Ангальт. АдГ победила благодаря небольшому количеству голосов, полученных от представителей других политических сил.

Социал-демократы обвинили ХДС/ХСС. Мерц отреагировал на ситуацию и пояснил, что голосование было тайным, поэтому определить конкретных перебежчиков сложно. В то же время он заявил, что любая поддержка ультраправых "несовместима с ценностями ХДС".

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"Любой, кто голосует за депутата от ультраправой партии на пост председателя земельного парламента, должен согласовать это со своей совестью. Любой, кто голосует за АдГ, играет в игры экстремистов и подрывает доверие", – возмутился канцлер.

Ситуация в Саксонии-Анхальт потрясла политический истеблишмент, вызвав опасения, что так называемый брандмауэр, возведенный для изоляции "Альтернативы для Германии", рушится.

Этот эпизод также усилил давление на Мерца, чей авторитет в Берлине снизился, несмотря на успехи ХДС.

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"Я начну сегодняшние переговоры (7 октября. – Ред.) с того, что, по моему мнению, договоренности, изложенные в коалиционном соглашении, и договоренности, которых мы достигли 1 июля на нашем последнем заседании коалиционного комитета, останутся неизменной основой для работы коалиции. Я рассчитываю получить четкий и однозначный ответ по этому вопросу", – сказал глава правительства.

Как ранее писал OBOZ.UA, партия "Альтернатива для Германии", признанная правоэкстремистской на федеральном уровне, может отойти от одного из своих основополагающих принципов и не требовать выхода ФРГ из Европейского Союза. Вместо этого АдГ сосредоточится на перестройке ЕС.