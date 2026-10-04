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"Надежность и смертоносность": в КНДР под наблюдением Ким Чен Ына запустилм стратегическую ракету на 1000 км в сторону Японии

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
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"Надежность и смертоносность": в КНДР под наблюдением Ким Чен Ына запустилм стратегическую ракету на 1000 км в сторону Японии
В КНДР запустилм стратегическую ракету в сторону Японии. Источник: KNCA

Северная Корея провела очередные учения по запуску стратегической ракеты средней дальности. Гиперзвуковая ракета, выпущенная из восточного региона КНДР, пролетела 1000 км в северо-восточном направлении и поразила условную цель в акватории Японского моря.

В Пхеньяне заявили, что учения были направлены на отработку огневой мощи личного состава и оценку оперативных возможностей сдерживания. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Диктатор и военное руководство на испытаниях

Пропагандистское информационное агентство Северной Кореи KNCA уточнило географические координаты места падения, а также опубликовало кадры запуска ракеты с бортовым номером 17701922. За запуском лично наблюдал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Вместе с ним на тренировочной площадке присутствовали высшие военные чиновники – первый заместитель директора управления оборонной промышленности и директор Главного ракетного управления Чан Чан Ха.

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Кроме того, судя по обнародованным фотографиям, испытания проходили в семейном кругу. Северокорейского диктатора сопровождали его супруга Ли Соль Чжу и дочь Чжу Э.

Проверка как "форма сдерживания"

По итогам учений Ким Чен Ын высоко оценил навыки ракетных подразделений и заявил, что подобные запуски носят "исключительно оборонительный характер", отвечая текущей геополитической обстановке.

"Мы должны неустанно и ответственно прилагать усилия, чтобы постоянно и неоднократно информировать противников о надежности и смертоносности стратегических наступательных средств. Это и есть форма сдерживания", – заявил диктатор КНДР.

Он также подтвердил, что Пхеньян не намеревается менять свой курс и продолжит развивать ядерный потенциал "для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности".

''Надежность и смертоносность'': в КНДР под наблюдением Ким Чен Ына запустилм стратегическую ракету на 1000 км в сторону Японии

В Северной Корее продолжают запускать ракеты. Источник: KNCA

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в КНДР показали местный завод по производству дронов. В этой закрытой стране, вероятно, будут изготавливать "клоны" иранских "Шахедов", как это уже делает Россия.

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