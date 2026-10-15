Над Молдовой вновь зафиксировали российский беспилотник: чем всё закончилось

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаПутин на учениях Центр-2026Под Герасимовым зашатался стул: что скрывается за ширмой масштабных учений "Центр-2026" в РФ и какую роль сыграла операция "Вивальди"Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро. Иллюстративное фото.Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро от ЕС: какие законы приняли народные депутаты"Я не смогу": новая "любовница Путина" сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянами"Я не смогу": новая "любовница Путина" сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянамиКак работала схемаСхема Баленко: через райсуд в маленьком городке переоформляли недвижимость в Киеве на миллионы долларов. Расследование OBOZ.UA"Я Медведчуку дал бы звание Героя Украины": телеведущий Николай Вересень сделал громкое заявление о куме Путина и его "помощи" украинцам"Я Медведчуку дал бы звание Героя Украины": телеведущий Николай Вересень сделал громкое заявление о куме Путина и его "помощи" украинцамУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видео"Никакого моратория не было": в Кремле пожаловались на удары Украины по РФ и позицию Европы по поводу дизельного соглашения"Никакого моратория не было": в Кремле пожаловались на удары Украины по РФ и позицию Европы по поводу дизельного соглашенияГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя

Над Молдовой вновь зафиксировали российский беспилотник: чем всё закончилось

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 387
Над Молдовой вновь зафиксировали российский беспилотник: чем всё закончилось
Дрон, иллюстративное фото

В ночь на 15 октября, во время очередной массированной воздушной атаки России на Украину, беспилотник вторгся в воздушное пространство Молдовы. Примерно через восемь минут он вернулся в сторону Одесской области.

Об этом сообщило издание NewsMaker со ссылкой на Министерство обороны Молдовы. Аппарат пересек границу со стороны Одесской области вблизи украинского населенного пункта Граденицы, а затем полетел в направлении села Пуркары Штефан-Водского района.

В 01:51 дрон покинул воздушное пространство Молдовы, направившись к украинскому поселку Старокозаче Одесской области. Всего он находился над страной около восьми минут.

Читайте также
Виталий ШапранВиталий Шапран
icon 4,6 т.
Кремль может получить новый козырь в большой игре против Запада
icon 4,6 т.
Кремль может получить новый козырь в большой игре против Запада
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 3,3 т.
США могут применить против Ирана "мать всех бомб": что известно о возможном ударе
icon 3,3 т.
США могут применить против Ирана "мать всех бомб": что известно о возможном ударе
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 3,1 т.
Дрон впервые атаковал нефтяной танкер в водах Румынии, произошел пожар: появились данные о судьбе экипажа
icon 3,1 т.
Дрон впервые атаковал нефтяной танкер в водах Румынии, произошел пожар: появились данные о судьбе экипажа

В Министерстве обороны Молдовы заявили, что будут продолжать непрерывно контролировать воздушное пространство и координировать свои действия с компетентными органами и зарубежными партнерами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь с 10 на 11 октября в Новоаненском районе Молдовы беспилотник упал и взорвался в лесу недалеко от села Джамена. Взрыв слышали также жители села Вератик. В то же время национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения государственной границы.

Похожие темы
Войны России против Украиныновости мираМолдоваРоссияБПЛАграница
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться