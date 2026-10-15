Над Молдовой вновь зафиксировали российский беспилотник: чем всё закончилось

В ночь на 15 октября, во время очередной массированной воздушной атаки России на Украину, беспилотник вторгся в воздушное пространство Молдовы. Примерно через восемь минут он вернулся в сторону Одесской области.

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Об этом сообщило издание NewsMaker со ссылкой на Министерство обороны Молдовы. Аппарат пересек границу со стороны Одесской области вблизи украинского населенного пункта Граденицы, а затем полетел в направлении села Пуркары Штефан-Водского района.

В 01:51 дрон покинул воздушное пространство Молдовы, направившись к украинскому поселку Старокозаче Одесской области. Всего он находился над страной около восьми минут.

В Министерстве обороны Молдовы заявили, что будут продолжать непрерывно контролировать воздушное пространство и координировать свои действия с компетентными органами и зарубежными партнерами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь с 10 на 11 октября в Новоаненском районе Молдовы беспилотник упал и взорвался в лесу недалеко от села Джамена. Взрыв слышали также жители села Вератик. В то же время национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения государственной границы.