На выборах в США рекордное число людей проголосовало досрочно: что известно о результатах

За четыре дня до промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября 2026 года, досрочно проголосовали более 48,5 млн американцев. Это превысило показатель предыдущих промежуточных выборов 2022 года и стало новым рекордом.

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Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, демократы опережают республиканцев на 12 процентных пунктов по количеству голосов, отданных досрочно. Это преимущество приближается к тому, которое Демократическая партия имела накануне победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

В то же время эти показатели еще не свидетельствуют о будущей победе демократов. Аналитики предупреждают, что досрочная явка не дает однозначного представления о результатах выборов: поведение избирателей меняется, а имеющаяся статистика не охватывает всей картины. Кроме того, общенациональные тенденции не отражают ситуацию в отдельных штатах, где республиканцы также демонстрируют обнадеживающие для себя результаты.

Глава Избирательной лаборатории Университета Флориды Майкл Макдональд объяснил, что среди тех, кто голосует досрочно, традиционно больше сторонников Демократической партии. Напротив, в день выборов на участки обычно активнее приходят республиканцы. Поэтому демократам важно заранее обеспечить себе достаточное преимущество, чтобы компенсировать эту разницу.

По данным лаборатории Макдональда, в 27 штатах, где проводят досрочное голосование и фиксируют партийную принадлежность избирателей, 44% голосов принадлежат зарегистрированным демократам, а 32% – республиканцам.

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Особенно заметно активизировались сторонники демократов в Айове, Канзасе и Небраске. Эти штаты Великих равнин традиционно поддерживают республиканцев, однако в этот раз там идет неожиданно напряженная борьба за места в Сенате США.

В то же время во Флориде, Мичигане и Техасе появляются признаки того, что республиканцы вновь активнее пользуются досрочным голосованием и отправляют бюллетени по почте.

Еще десять лет назад обе партии одинаково активно использовали эти способы волеизъявления. Ситуация изменилась во время президентских выборов 2020 года, которые проходили на фоне пандемии COVID-19. Тогда демократы чаще голосовали по почте, чтобы избежать риска заражения, тогда как многие республиканцы предпочитали лично приходить на участки в день выборов.

Главные истории дня

Старший советник компании TargetSmart, которая специализируется на анализе данных для Демократической партии, Том Бониер отмечает, что привычки, сформировавшиеся во время пандемии, постепенно меняются. Все больше демократов возвращаются к личному голосованию непосредственно в день выборов, тогда как республиканцы чаще отдают голоса заранее.

В то же время сторонники обеих партий все реже голосуют по почте. По словам Макдональда, во многих штатах уменьшилось количество запросов на получение почтовых бюллетеней.

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Конгрессмен-демократ Грег Ландсман связывает эту тенденцию с опасениями по поводу избирательного процесса. По его словам, люди предпочитают голосовать лично, чтобы быть уверенными: их голоса учтут.

Президент США Дональд Трамп, обвиняющий голосование по почте в своем поражении на выборах 2020 года, пообещал принять меры для ограничения этой практики. Однако суд заблокировал его попытку обязать Почтовую службу США (USPS) заранее проверять действительность бюллетеней.

Теперь демократы в Конгрессе проверяют, не пытается ли USPS обойти судебные решения. В почтовой службе заверяют, что обрабатывают избирательную корреспонденцию в обычном режиме, одновременно призывая американцев отправлять бюллетени заранее.

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Чаще всего голосованием по почте пользуются пожилые люди. В 14 штатах, где доступна соответствующая статистика, на избирателей в возрасте от 65 лет приходится 54% всех отправленных по почте бюллетеней.

Избирательные штабы призывают сторонников голосовать досрочно, чтобы заранее заручиться их поддержкой и снизить риск потери голосов из-за непогоды, стихийных бедствий или других непредвиденных обстоятельств в день выборов.

Данные о досрочном голосовании привлекают внимание политических аналитиков и наблюдателей, которые ищут дополнительные сигналы о ходе гонки наряду с социологическими опросами и прогнозами. Однако такая статистика не всегда дает целостную картину: показатели в разных штатах могут быть непоследовательными и даже противоречить друг другу. К тому же досрочно часто голосуют избиратели, уже определившиеся со своими политическими симпатиями, поэтому их активность не обязательно свидетельствует об изменении настроений в обществе.

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Какова ситуация в ключевых штатах США

Bloomberg также проанализировало ситуацию в штатах, где развернулась особенно напряженная борьба за места в Сенате и Палате представителей.

Джорджия. Позиции демократов укрепила высокая активность темнокожих избирателей, возмущенных попытками республиканцев изменить границы избирательных округов, в которых прежде преобладало темнокожее население. По оценке компании L2, анализирующей избирательные данные, демократы имеют преимущество в 14 процентных пунктов по числу досрочно поданных голосов.

Позиции демократов укрепила высокая активность темнокожих избирателей, возмущенных попытками республиканцев изменить границы избирательных округов, в которых прежде преобладало темнокожее население. По оценке компании L2, анализирующей избирательные данные, демократы имеют преимущество в 14 процентных пунктов по числу досрочно поданных голосов. Пенсильвания. На демократов приходится 65% всех досрочных голосов, тогда как на республиканцев – 25%. Это самый большой разрыв в пользу демократов среди всех штатов. Их преимущество заметно даже в сельских округах на западе Пенсильвании, которые в течение последнего десятилетия все больше склонялись к поддержке республиканцев.

На демократов приходится 65% всех досрочных голосов, тогда как на республиканцев – 25%. Это самый большой разрыв в пользу демократов среди всех штатов. Их преимущество заметно даже в сельских округах на западе Пенсильвании, которые в течение последнего десятилетия все больше склонялись к поддержке республиканцев. Флорида. На этой неделе резко выросло число зарегистрированных избирателей-республиканцев, проголосовавших досрочно. В результате республиканцы опередили демократов по явке, однако разрыв остается небольшим. Это особенно заметно с учетом того, что в штате зарегистрировано больше сторонников Республиканской партии: четыре года назад их преимущество по досрочной явке составляло 6,4%, а теперь – всего 2%.

На этой неделе резко выросло число зарегистрированных избирателей-республиканцев, проголосовавших досрочно. В результате республиканцы опередили демократов по явке, однако разрыв остается небольшим. Это особенно заметно с учетом того, что в штате зарегистрировано больше сторонников Республиканской партии: четыре года назад их преимущество по досрочной явке составляло 6,4%, а теперь – всего 2%. Техас. Напряженная борьба за место в Сенате между демократом Джеймсом Таларико и республиканцем Кеном Пакстоном побудила более 6 млн избирателей проголосовать досрочно. Это уже 84% от общего числа голосов, отданных на предыдущих промежуточных выборах. Модели L2 показывают пятипроцентное преимущество демократов, однако с учетом доли каждой партии среди зарегистрированных избирателей республиканцы демонстрируют лучшие результаты.

Напряженная борьба за место в Сенате между демократом Джеймсом Таларико и республиканцем Кеном Пакстоном побудила более 6 млн избирателей проголосовать досрочно. Это уже 84% от общего числа голосов, отданных на предыдущих промежуточных выборах. Модели L2 показывают пятипроцентное преимущество демократов, однако с учетом доли каждой партии среди зарегистрированных избирателей республиканцы демонстрируют лучшие результаты. Мичиган. В пользу республиканцев говорят и данные о досрочном голосовании на фоне борьбы за место в Сенате между демократом Абдулом Эль-Сеедом и республиканцем Майком Роджерсом. Несмотря на большее число зарегистрированных избирателей-демократов, по оценкам L2, досрочно проголосовали 30% республиканцев против 23% демократов.

В пользу республиканцев говорят и данные о досрочном голосовании на фоне борьбы за место в Сенате между демократом Абдулом Эль-Сеедом и республиканцем Майком Роджерсом. Несмотря на большее число зарегистрированных избирателей-демократов, по оценкам L2, досрочно проголосовали 30% республиканцев против 23% демократов. Айова, Канзас и Небраска. В этих штатах Великих равнин демократы составляют меньшинство, однако борьба за места в Сенате неожиданно обострилась. По активности досрочного голосования сторонники Демократической партии почти сравнялись с республиканцами, а в некоторых случаях даже опередили их.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что за две недели до промежуточных выборов рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких 31%. В то же время опрос Reuters/Ipsos показал, что среди зарегистрированных избирателей 47% готовы поддержать демократов на выборах в Конгресс, тогда как республиканцев – 35%.

Также OBOZ.UA писал, что накануне голосования администрация Трампа объявила о выплатах и финансовой помощи на общую сумму 2,35 млрд долларов. В частности, средства предусмотрели для пожилых людей и американцев, которые покупают медицинскую страховку через государственный портал. Кроме того, Белый дом сообщил о выделении 150 млн долларов на финансирование линий электропередачи на Аляске. Эти объявления прозвучали на фоне падения рейтинга одобрения деятельности главы Белого дома.