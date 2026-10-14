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На улицы вышли более 160 тысяч участников: во Франции школьные протесты поддержали студенты

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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На улицы вышли более 160 тысяч участников: во Франции школьные протесты поддержали студенты
На протесты во Франции вышла шведка Тунберг. Источник: France 24, Грета Тунберг/Facebook, коллаж OBOZ.UA

Во Франции в минувший вторник к масштабным школьным протестам, вызванным нехваткой учителей, переполненными классами и разрушением школьных зданий, присоединились также студенты страны. В маршах по всем городам страны приняли участие более 160 тысяч школьников, студентов и профсоюзных активистов.

В Нанте и в районе Монпарнаса в Париже между протестующими и правоохранителями вспыхнули столкновения, и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Однако подавляющее большинство демонстраций прошло мирно.

Грета Тунберг вместе с французскими школьниками

На улицы вышли более 160 тысяч участников: во Франции школьные протесты поддержали студенты

Протесты во Франции 13 октября. Источник: France 24, Грета Тунберг/Facebook

Известная шведская климатическая активистка Грета Тунберг присоединилась к протесту французских школьников. Это произошло возле лицея Поля Элюара в парижском пригороде Сен-Дени, чем 23-летняя шведка сразу же похвасталась в сети.

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"Молодежь не привлекают к обсуждению. Наше будущее у нас украли, и, как мы видим здесь, школы не получают необходимых инвестиций", – сказала она по этому поводу.

На улицы вышли более 160 тысяч участников: во Франции школьные протесты поддержали студенты

Протесты во Франции 13 октября. Источник: France 24, Грета Тунберг/Facebook

В свою очередь ученики указанного лицея заявили, что Тунберг призвала их "продолжать демонстрации при любых обстоятельствах".

Что говорят власти и протестующие

Министерство внутренних дел Франции утверждает, что в целом во вторник по всей стране на протесты вышли 161 500 человек.

На улицы вышли более 160 тысяч участников: во Франции школьные протесты поддержали студенты

Протесты во Франции 13 октября. Источник: France 24, Грета Тунберг/Facebook

Французские власти не скрывают, что рассчитывают на школьные каникулы, которые начнутся в эти выходные. В частности, в правительстве надеются, что протесты во время двухнедельных каникул полностью утихнут.

На улицы вышли более 160 тысяч участников: во Франции школьные протесты поддержали студенты

Протесты во Франции 13 октября. Источник: France 24, Грета Тунберг/Facebook

Может быть, и так, однако из-за присоединения студентов к протестам в минувший вторник были вынуждены приостановить работу 90% вузов Франции. Средние школы остаются заблокированными из-за этих протестов (акции проходят непосредственно рядом со зданиями учебных заведений) уже третью неделю подряд.

На улицы вышли более 160 тысяч участников: во Франции школьные протесты поддержали студенты

Протесты во Франции 13 октября. Источник: France 24, Грета Тунберг/Facebook

"Они нас не слушают, поэтому мы идем к ним", – заявляет студенческий профсоюз университетов UE. На следующую субботу эта организация, как и другие, участвующие в протестах, объявила о проведении новых масштабных общенациональных митингов.

Что они требуют

У протестующих учащихся старших классов и студентов университетов есть четко сформулированные требования к властям. А именно – они требуют создать еще 250 тысяч дополнительных мест в университетах, провести реконструкцию зданий учебных заведений и отменить отбор через Parcoursup (это национальная французская онлайн-платформа, предназначенная для регистрации и отбора абитуриентов на первый курс вузов).

На улицы вышли более 160 тысяч участников: во Франции школьные протесты поддержали студенты

Протесты во Франции 13 октября. Источник: France 24, Грета Тунберг/Facebook

Протесты начались еще в сентябре из-за нехватки учителей в одной из средних школ парижского пригорода Кретей. Но то, что началось как местный спор, быстро переросло в общенациональное протестное движение. Недовольство учащихся переполненными классами, крысами, ветхими зданиями и нехваткой персонала стремительно распространилось по всей стране.

Что происходит в других странах

В нескольких европейских странах также продолжаются акции школьников, студентов и педагогов, недовольных сокращением финансирования, нехваткой учителей и запланированными реформами. Причем там участники протестов выходят на улицы с палестинскими флагами и коммунистической символикой.

Так, в Бельгии демонстрации начались во франкоязычной части страны. Ученики, студенты и работники образования выступают против сокращения финансирования образования, увеличения нагрузки на преподавателей и повышения платы за обучение в вузах.

В Австрии недовольство студентов и университетских сообществ связано с возможным сокращением финансирования высшего образования примерно на миллиард евро в бюджетном периоде 2028–2030 годов.

А в Вене прошла акция против запрета на ношение хиджабов в школах для девочек в возрасте до 14 лет. В протесте приняли участие представители мусульманских общин, выступающие против соответствующих ограничений.

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