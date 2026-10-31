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На улицы вышли около 320 тыс. протестующих: во Франции возобновились массовые беспорядки

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
339
На улицы вышли около 320 тыс. протестующих: во Франции возобновились массовые беспорядки
Протесты во Франции. Источник: Скриншот из видео

Во Франции возобновились массовые протесты на улицах городов из-за недовольства условиями обучения, уровнем покупательной способности и защитой гражданских свобод. 31 октября по всей стране на митинги вышли около 320 000 человек, в частности, в Париже собралось около 70 000 человек.

Тем временем в столице Франции сейчас меньше митингующих, чем было в минувшие выходные, когда на протест вышли около 110 000 человек. Об этом сообщило издание Le Monde.

Что известно

Во Франции возобновились массовые беспорядки. Так, по данным министерства внутренних дел Франции, 31 октября на улицы страны вышли около 320 000 человек. Тем временем сообщают, что ситуация обострилась в нескольких городах, в частности в Марселе и Тулузе.

По данным столичной полиции, в Париже в этот день собралось около 70 000 человек. Впрочем, издание отметило, что сейчас в Париже собралась меньшая толпа, чем в предыдущие выходные, когда на улицы города вышли примерно 110 000 человек.

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Также сообщают о столкновениях между полицией и митингующими в Париже. Некоторые протестующие молотками разбивают брусчатку и бросают ее в полицию. Также как минимум одно зажигательное устройство бросили в сторону сил безопасности. Полицейские ответили слезоточивым газом.

Беспорядки во Франции.Источник: Скриншот из видео

Что предшествовало

В субботу, 17 октября, в нескольких городах Франции вспыхнули уличные беспорядки, известно о пожарах, разрушениях и пострадавших.

На улицы городов вышли сотни тысяч человек. По данным правительства, речь идет о 550 000 человек, по словам организаторов – о 800 000 демонстрантов. Протесты объединили движение желтых жилетов, старшеклассников, студентов, государственных служащих и фермеров.

Все они вышли на акцию против высокой стоимости жизни, требуя повышения зарплат и пенсий, увеличения финансирования образования и других государственных услуг. Люди устроили блокады и демонстрации. 

В Марселе демонстранты штурмовали мэрию, во французской столице – жгли автомобили и громили рестораны и витрины магазинов. В частности, пострадали бренды Guerlain, Hermès, Louis Vuitton и другие.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что после массовых протестов во Франции 17 октября улицы нескольких крупных городов охватили погромы, поджоги и столкновения с полицией. В Париже мародеры разгромили супермаркеты, аптеки и магазины электроники, а отдельные группы участников беспорядков приблизились к Елисейскому дворцу примерно на 300 метров. Одним из наиболее пострадавших районов Парижа стали площадь Республики и прилегающие к ней улицы, в частности бульвар Мажента.

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ФранцияПарижмитингмародерствопогром
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