На территории Румынии упал дрон, вспыхнул пожар: что известно

Ночью 2 октября неизвестный дрон в разгар российской атаки на Украину залетел на территорию Румынии. Он упал в северной части уезда Тулча.

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На месте падения вспыхнул пожар. Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

В Румынии упал БПЛА

Согласно сообщению, в ночь на 2 октября румынская система радиолокационного наблюдения фиксировала вблизи речной границы с Украиной российские дроны, атаковавшие гражданские объекты и инфраструктуру Одесской области.

Один из них залетел в воздушное пространство Румынии и упал в районе одного из приграничных румынских населенных пунктов.

"Около 5:00 утра в районе Плауру (уезд Тулча) поступило сообщение о падении объекта, возможно, воздушного беспилотника, после чего возник пожар, не повлекший за собой жертв или материального ущерба", – отмечается в официальном заявлении Минобороны Румынии.

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На место выехали пожарные Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям и бригады Министерства национальной обороны.

В настоящее время доступ к месту падения БПЛА ограничен, на месте работают военные специалисты.

При этом в Министерстве обороны Румынии уточнили: радары оборонного ведомства этой ночью не фиксировали вторжения в национальное воздушное пространство.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 сентября 2026 года Министерство национальной обороны Румынии подтвердило обнаружение обломков как минимум 10 военных беспилотников. Они были найдены в нескольких прибрежных районах и непосредственно в водах Черного моря.

Главные истории дня

Саперы и подразделения Разведывательной службы Румынии провели масштабную операцию по обезвреживанию опасных находок.

А среди последних с российскими дронами столкнулась Молдова: 30 сентября там упал и взорвался БпЛА.

А во второй половине сентября боевой дрон со взрывчаткой нашли вблизи Кишинева.