На спутниковых снимках Китая обнаружили ранее неизвестный реактивный беспилотник, который внешне напоминает американский палубный дрон MQ-25 Stingray. Аппарат заметили на аэродроме Пучэн в провинции Шэньси, где, вероятно, испытывают перспективные китайские беспилотники.

Видео дня

По предварительным оценкам, длина дрона составляет около 15 метров, а размах крыльев – примерно 20 метров. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков компании Vantor.

Какие особенности у китайского беспилотника

По данным спутниковых снимков, новый китайский аппарат немного меньше американского MQ-25. В то же время у него есть несколько заметных конструктивных отличий.

В частности, у беспилотника более узкая носовая часть, воздухозаборник расположен сверху, а хвостовое оперение имеет V-образную форму. Также не исключено, что под носовым обтекателем размещен радар.

На втором опубликованном фото показано сравнение верхней части фюзеляжа китайского аппарата с американским MQ-25 Stingray.

Для чего Китай может разрабатывать этот дрон

По мнению авиационного аналитика Андреаса Руппрехта, Китай может создавать собственный палубный беспилотник-заправщик, который также сможет выполнять разведывательные задачи.

РЕКЛАМА

Такие же функции предусмотрены для американского MQ-25 Stingray. Его основное назначение – дозаправка палубных истребителей в воздухе, что должно увеличивать радиус их действия.

Таким образом, обнаруженный на спутниковых снимках китайский аппарат может быть разработкой аналогичного назначения. При этом его точные характеристики и задачи в предоставленной информации не уточняются.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия начала запускать по Украине ударные беспилотники типа "Молния" на оптоволокне. Первые такие дроны уже фиксировались на передовой год назад, но это были единичные случаи.