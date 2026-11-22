На греческий остров Сирос приглашают волонтеров, которые будут ухаживать за местными котами. Им предлагают бесплатное проживание, завтраки и оплаченные коммунальные услуги.

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Взамен от "кандидатов" требуется провести на живописном острове как минимум месяц и "обнять как можно больше котов". Подробности раскрывает журнал People.

Что известно о удивительной "вакансии"

Некоммерческая организация Syros Cats приглашает людей, любящих животных, пожить на острове Сирос в Эгейском море. Там им придется ухаживать за местными котами в обмен на бесплатное проживание, завтраки и коммунальные услуги.

"Программа дает волонтерам возможность почувствовать островную жизнь, помогая заботиться о местной популяции кошек. Но есть один нюанс: участники должны быть готовы засучить рукава. Согласно сообщению на сайте организации, волонтеры должны работать примерно шесть часов в день, пять дней в неделю, помогая во всем: от кормления и уборки до социализации кошек и помощи в ветеринарном уходе. "Мы рады принять любого любителя кошек, если вы готовы испачкать руки, быть надежными, самостоятельными и приходить вовремя", – пояснила организация на своем сайте", – говорится в материале.

Работа волонтеров начинается ежедневно около 8 часов: они кормят кошек, а затем – чистят лотки, моют миски для еды и следят, чтобы у животных была чистая вода.

"Некоторым котам также нужны лекарства или дополнительное внимание, тогда как другим просто нужен кто-то, кто проведет с ними время, поиграет или проявит немного ласки. "Будут больные коты, которым нужны объятия, коты, с которыми нужно играть или общаться", – говорится в сообщении организации.

Обязательно нужно вернуться до захода солнца, чтобы помочь покормить животных, дать лекарства тем, кому они нужны, а также устроить животных на ночь.

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Также в обязанности могут входить помощь с визитами к ветеринару, помощь в отлове бездомных котов для стерилизации и поддержание чистоты на территории.

"А для тех, кто интересуется, считается ли обнимание котов частью работы, у организации есть простая инструкция: "Обнимайте котов как можно больше!" – говорится в публикации People.

В обмен на свои усилия волонтеры получают отдельную спальню в общем жилье, а также завтрак и коммунальные услуги. Обычно они делят кухню, ванную комнату и общие жилые зоны с двумя-тремя другими волонтерами.

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Организация обычно размещает около четырех волонтеров одновременно и просит участников оставаться не менее одного месяца.

Кандидаты также должны быть готовы оплатить дорогу в Грецию, а программа не предусматривает проживание детей или личных домашних животных.

В Syros Cats пояснили, что особенно рады людям с опытом работы ветеринарными медсестрами или ухода за дикими кошками, хотя эта квалификация не является обязательной.

"Организация ищет зрелых, самостоятельных волонтеров с определенным опытом работы, которые могут выполнять связанные с этим обязанности. И хотя работа требует серьезной самоотдачи, волонтеры могут использовать свободное время для изучения Сироса, включая его пляжи, деревни и красочную столицу Эрмуполи. Для любителей животных, которые не против ранних утренних прогулок, уборки лотков и долгого общения с четвероногими компаньонами, это может стать незабываемым способом познакомиться с Грецией, одновременно делая мир лучше", – отмечают в People.

Там добавили, что те, кто заинтересован в волонтерстве, могут найти больше информации о программе и ее требованиях на сайте Syros Cats.

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