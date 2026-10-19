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На кону $350 млрд: республиканцы угрожают заблокировать бюджет Пентагона из-за заигрываний Трампа с РФ

София ЗакревскаяСофия Закревская
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На кону $350 млрд: республиканцы угрожают заблокировать бюджет Пентагона из-за заигрываний Трампа с РФ
Республиканцы угрожают заблокировать финансирование Пентагона, если Трамп не изменит политику в отношении РФ

Все больше республиканцев в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США) предупреждают президента Дональда Трампа, что они готовы заблокировать дополнительное финансирование Пентагона. Законодатели могут пойти на такой шаг, если американская администрация не начнет более жестко относиться к России.

Об этом пишет The Hill. Сейчас под руководством министра обороны Пита Хегсета администрация оказывает давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы те одобрили новые военные расходы на сумму не менее 350 миллиардов долларов.

Речь идет о партийном пакете бюджетного согласования в США, который проводится в период между выборами и вступлением в должность нового состава Конгресса. В Штатах он обычно длится с середины ноября до декабря или начала января.

Однако несколько союзников Украины из числа республиканцев возмущены последними шагами Трампа во внешней политике, главным из которых является соглашение с диктатором Владимиром Путиным об импорте российского дизельного топлива в США с целью сдерживания роста цен.

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"Это соглашение, в сочетании с сообщениями о том, что США ограничили использование Украиной стратегических спутниковых систем, создало предпосылки для ожесточенной внутренней борьбы во время сессии, проходящей в конце каденции, в ходе которой самые преданные республиканские союзники Киева – стремящиеся к возобновлению санкций против России и отмене ограничений на использование спутников – противостоят администрации, которая спешит обеспечить увеличение финансирования Пентагона", – говорится в статье.

Что говорят республиканцы

Конгрессмен Дон Бейкон (республиканец от штата Небраска) предупредил на этой неделе, что ни одна часть законодательной программы Трампа не будет одобрена Конгрессом, если президент не примет меры для наказания российской военной машины вместо того, чтобы ее подпитывать.

А конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) заявил, что будут "последствия", если администрация не примет меры для восстановления полного доступа Украины к спутниковым технологиям.

"Агентства не получат финансирование, если не будут выполнять свои обязанности", – сказал Фитцпатрик.

Другие республиканцы отмечают, что эти предупреждения имеют вес не только из-за возмущения, которое вызвали решения Трампа, но и потому, что многие из них в следующем году не вернутся в Конгресс – то ли из-за выхода на пенсию, то ли из-за поражения на выборах – что даст им свободу голосовать против президента, не опасаясь политических последствий.

"Со стороны Конгресса будет оказываться достаточное давление, чтобы администрация осознала: если она действительно хочет чего-то добиться, ей придется, в определенной степени, пойти на уступки", – отметил помощник республиканца в Палате представителей.

Хегсет ранее заявлял, что Пентагон "уже сейчас интенсивно работает с комитетами", чтобы гарантировать, что этот законопроект о согласовании бюджета покроет потребности ведомства. Он отмечал, что министерство сотрудничает с Белым домом, чтобы добиться этого "независимо" от результатов промежуточных выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Конгресс США внесен двухпартийный законопроект о запрете "коррупционных нефтяных сделок с Россией". Он призван заблокировать соглашение президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о закупке и импорте российского дизельного топлива.

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