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На Канары за один день прибыло рекордное количество мигрантов: что происходит

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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На Канары за один день прибыло рекордное количество мигрантов: что происходит
Мигранты на деревянной рыбацкой лодке плывут вблизи порта Ла-Рестинга. Источник: REUTERS/Borja Suarez

Почти 1500 мигрантов прибыли на Канарские острова в Атлантическом океане в субботу, 14 ноября. Испанская береговая охрана спасла 1488 человек с 14 лодок. Это наибольшее количество мигрантов, которых удалось спасти за одни сутки с 2020 года.

Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на морскую спасательную службу Испании. Информацию также опубликовало агентство Reuters. По данным спасателей, предыдущий рекорд зафиксировали 7 ноября 2020 года, когда у Канарских островов спасли 1461 человека.

На Канары за один день прибыло рекордное количество мигрантов: что происходит

На Канарские острова прибыли 1500 мигрантов. Источник: Reuters

Рост миграции

С октября на Канарских островах наблюдается новая волна прибытия мигрантов из стран Западной Африки. Увеличение числа лодок создает дополнительную нагрузку на службы приема и экстренной помощи.

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Особенно сложная ситуация на небольших и менее населенных островах архипелага. Именно туда прибывает значительная часть людей, которых спасают в море.

На Канары за один день прибыло рекордное количество мигрантов: что происходит

На Канарские острова прибыли 1500 мигрантов. Источник: Reuters

Министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес в воскресенье, 15 ноября, должен был посетить остров Эль-Иерро. Там он планировал обсудить ситуацию с увеличением числа мигрантов.

Маршрут через Атлантику

Больше всего лодок в субботу прибыло именно на Эль-Иерро – один из самых маленьких Канарских островов. Там высадились пассажиры 12 лодок. Еще по одной лодке прибыло на Гран-Канарию и Тенерифе.

Одна из лодок перевозила 240 человек. Среди них были 12 женщин и 36 детей. Большинство спасенных мигрантов были родом из Сенегала, Гамбии и Гвинеи.

На Канары за один день прибыло рекордное количество мигрантов: что происходит

Больше всего лодок прибыло на остров Эль-Иерро. Источник: Google maps

Атлантический маршрут из Западной Африки на Канарские острова считается одним из самых опасных миграционных путей в мире. Каждый год тысячи людей пытаются добраться до испанской территории на переполненных лодках, преодолевая большие расстояния, сильные течения и неспокойное море.

Осенью количество таких переправ обычно растет. В этот период погодные условия на маршруте часто становятся более благоприятными для морских переходов.

В то же время общее количество мигрантов, прибывших на Канарские острова с начала года, пока остается меньшим, чем в прошлом году. По данным испанского правительства, с 1 января по 31 октября этот показатель снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Испании проходят самые массовые протесты за последние 14 лет.

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