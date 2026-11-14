На двух американских базах в Британии прозвучали военные сирены: что вызвало тревогу

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвала дату, место и тему обсужденияТрамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвала дату, место и тему обсуждения"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местах"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местахИллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощьВ Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: кому и как повысятЛе Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"В США останавливали вылеты самолетов: катастрофическая ситуация могла быть связана с ИИВ США останавливали вылеты самолетов: катастрофическая ситуация могла быть связана с ИИЖдать ли сильных морозов этой зимой? Метеоролог дала прогноз для УкраиныЖдать ли сильных морозов этой зимой? Метеоролог дала прогноз для УкраиныМожет ли ТЦК забрать с блокпоста, если в Резерв+ нет данных о ВЛК: объяснениеМожет ли ТЦК забрать с блокпоста, если в Резерв+ нет данных о ВЛК: объяснение"Абсолютно возмутительно": в Финляндии ответили на требование РФ о ее выходе из НАТО"Абсолютно возмутительно": в Финляндии ответили на требование РФ о ее выходе из НАТОПольша пока не будет выделять деньги на закупку оружия для Украины: в чем причинаПольша пока не будет выделять деньги на закупку оружия для Украины: в чем причина
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

На двух американских базах в Британии прозвучали военные сирены: что вызвало тревогу

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
381
На двух американских базах в Британии прозвучали военные сирены: что вызвало тревогу
Истребители F-35A Lightning II в ангаре на авиабазе "Лейкенхит" в Великобритании. Источник: U.S. Air Force photo by Senior Airman Seleena Muhammad-Ali

Вечером в пятницу, 13 ноября, в Великобритании на двух авиабазах, которые используют Военно-воздушные силы США, прозвучали сирены. Это произошло на фоне сообщений о вероятной активности дронов.

Об этом пишет Daily Mail. Сигналы тревоги услышали люди, проживающие вблизи базы Королевских ВВС "Лейкенхит" в графстве Саффолк, а также вблизи базы "Фелтвелл" в соседнем графстве Норфолк.

Жители рассказали, что около 17:30 услышали звук, похожий на "военные сирены", после чего по громкоговорителям прозвучало "объявление с американским акцентом", в котором людям приказали оставаться в помещениях и укрыться в убежищах.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
3,8 т.
В Венгрии разгорелась политическая борьба: Мадьяра обвинили в домашнем насилии
3,8 т.
В Венгрии разгорелась политическая борьба: Мадьяра обвинили в домашнем насилии
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
252
Впервые за 60 лет: Польша вытеснила Россию из Совместной инспекционной группы ООН
252
Впервые за 60 лет: Польша вытеснила Россию из Совместной инспекционной группы ООН
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
6,8 т.
У Саудовской Аравии более 100 пусковых установок Patriot, но ее "прикрывает" Египет: в чем причина
6,8 т.
У Саудовской Аравии более 100 пусковых установок Patriot, но ее "прикрывает" Египет: в чем причина

В Военно-воздушных силах США подтвердили, что сирены на базе "Лейкенхит" сработали из-за "подозрения на использование несанкционированных дронов".

"Сегодня вечером сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на подозрение в деятельности несанкционированных дронов над базой RAF Лейкенхит. Ни персонал, ни самолеты, ни инфраструктура не пострадали", – сказал представитель.

Военные призвали сообщать местным властям о любой необычной или подозрительной деятельности. В отдельном комментарии представитель добавил, что принимаются "все меры" для обеспечения безопасности объектов базы, самолетов и военнослужащих.

Как писал OBOZ.UA, ранее медиа сообщили, что Соединенные Штаты перебазировали свои самолеты с британской авиабазы RAF Mildenhall после угроз со стороны Ирана. Два американских самолета-заправщика, базировавшихся на объекте, приземлились в Германии. Другую авиационную технику США также перебросили в другие места.

Также стало известно, что американские военные повысили уровень защиты авиабаз RAF Mildenhall и RAF Lakenheath в Великобритании до FPCON Charlie из-за неопределенной угрозы со стороны Ирана.

Похожие темы
ВеликобританияаэропортСШАБПЛА
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!