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"Прошлой зимой россияне пытались парализовать нашу электростанцию": Сикорский призвал не преуменьшать угрозу со стороны РФ

София ЗакревскаяСофия Закревская
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"Прошлой зимой россияне пытались парализовать нашу электростанцию": Сикорский призвал не преуменьшать угрозу со стороны РФ
Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил, что прошлой зимой россияне пытались дестабилизировать работу одной из больниц страны. Кроме того, они хотели парализовать работу одной из теплоэлектростанций, поэтому нельзя исключать, что РФ сделает это снова.

Об этом Сикорский заявил в интервью PAP. Польские власти предупреждают, что Путин готовит "что-то большое", но о вторжении речи не идет, поскольку на это они не способны, отметил министр.

"Однако нельзя исключать дальнейшей эскалации гибридной войны. Поэтому я немного удивляюсь, что господин президент преуменьшает угрозу, о которой нам говорят союзники", – отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда российская ракета взрывается на польской территории, когда дроны РФ наносят удары в километре от границы, а польские пограничники вынуждены прятаться в бомбоубежищах, президент должен поддерживать укрепление устойчивости к таким угрозам, в том числе устойчивости политической системы.

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"Но давайте помнить, что, руководствуясь ошибочными советами, он наложил вето на SAFE – крупную программу поддержки нашей оборонной промышленности", – сказал Сикорский.

Министр напомнил, как в прошлом президент созывал заседания Совета безопасности по мелочным вопросам, которые не определяют ни будущее Польши, ни, тем более, архитектуру безопасности на континенте. С тех пор ситуация существенно изменилась: происходит эскалация военных действий, фиксируется все больше беспилотников над Румынией, а также происходят обстрелы румынских кораблей в территориальных водах страны.

У Сикорского спросили, не стоило ли бы обратиться к президенту Навроцкому с просьбой использовать свое влияние в Белом доме, на которое он ссылается.

"Безусловно, и я делаю это регулярно уже несколько месяцев. Если у него есть такие связи, как он утверждает, и он имеет влияние на Дональда Трампа, то пришло время этим воспользоваться. Речь идет о том, чтобы не допустить "Ялты-2" в отношении Украины и восстановить присутствие американских войск в Польше", – ответил он.

Ранее Сикорский говорил о том, что российские гибридные действия против европейских стран приобретают все большие масштабы и могут привести к человеческим жертвам. НАТО должно быть готово к такому развитию событий.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия еще до Рождества может прибегнуть к эскалации. Польше следует ожидать новых актов саботажа и провокаций, но в более крупных масштабах, предупредил премьер-министр Дональд Туск. По его словам, угроза существует и для других стран.

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