"Мы что-нибудь сделаем": Трамп рассматривает три сценария развития войны с Ираном – Axios

Президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития событий в связи с войной с Ираном: заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или экономическое давление. У каждого из этих сценариев есть сторонники в окружении Трампа.

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При этом сам глава Белого дома утверждает, что не спешит с решением. Об этом сообщило издание Axios.

Три сценария развития войны в Иране

"Так или иначе, мы что-нибудь сделаем, но спешить некуда. Мы нанесли им финансовый ущерб. У них нет денег, нет бензина, а их народ от этого очень устал... Мы ведем с ними переговоры. Все идет хорошо. Проблема с ними в том... что они пытаются нас торопить, а сами топчутся на месте. (Со стороны Ирана – ред.) меньше срочности, чем можно было бы ожидать, но они хотят заключить сделку больше, чем когда-либо".

Издание отметило, что Трамп рассматривает три варианта развития событий в связи с войной с Ираном. И каждый из этих вариантов поддерживают три разные группы в окружении президента США.

Так, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф призывают Трампа работать над заключением соглашения, поскольку возобновление войны может не улучшить ситуацию. В издании отметили, что большинство стран Персидского залива поддерживают эту позицию и сообщили об этом американскому президенту.

Второй сценарий – возобновление боевых действий. Такого мнения придерживаются премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны США Пит Хегсет. Они считают, что Ирану нельзя доверять в вопросе заключения соглашения, не говоря уже о его соблюдении, а также – что Трамп должен завершить дело военным путем.

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Третий вариант – сохранить статус-кво "ни войны, ни сделки" и позволить продолжиться кампании экономического давления. Такой позиции придерживаются министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и госсекретарь Марко Рубио.

Источник издания отмечает, что Рэтклифф сказал Трампу, что длительные экономические трудности заставят Иран пойти на большие уступки или вызовут в стране достаточно нестабильности, чтобы иранские граждане восстали.

Трамп написал о падении цен на нефть

Также Трамп написал в соцсети Truth Social о рекордном падении цен на нефть: "Это рекорд, потому что люди чувствуют, что войны с Ираном не будет. Иран хочет достичь соглашения как можно скорее. Это может произойти".

Главные истории дня

Во время общения с журналистами 2 ноября Венс подчеркнул, что они с Трампом достаточно уверены в перспективах урегулирования войны с Ираном.

"Мы добились определенного прогресса и посмотрим, удастся ли нам добиться еще большего... Мы не устанавливали крайних сроков (для возобновления ударов. – Ред.). Мы хотим убедиться, что иранцы не возобновляют и не пытаются возобновить свою ядерную программу".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Соединенные Штаты могут уже в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану. Его возможной целью станет гора Пикекс в центральной части страны: израильская разведка считает, что там иранские власти возобновили программу по обогащению ядерного топлива.