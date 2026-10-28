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"Мы должны действовать быстрее": командующий армией Нидерландов призвал готовиться к войне будущего

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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"Мы должны действовать быстрее": командующий армией Нидерландов призвал готовиться к войне будущего
Генерал Онно Айхельсхайм, начальник штаба обороны ВС Нидерландов. Источник: Укринформ

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Нидерландов Онно Айхельсхайм призвал военных, ученых и практиков активнее сотрудничать, чтобы подготовиться к будущим войнам. Он также подчеркнул, что технологическое развитие не должно подменять критическое мышление и личную ответственность.

Об этом он заявил на конференции Future of War ("Будущее войны"), которая проходит на территории военно-морского комплекса в Амстердаме. Как сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, генерал призвал участников помогать Министерству обороны понимать новые вызовы и превращать научные знания в практические решения.

Скорость и ответственность

"Я призываю вас сотрудничать с Министерством обороны, чтобы помочь нам понять вызовы, которые стоят перед нами", – заявил Айхельсхайм.

Он отметил, что научные разработки должны приносить практическую пользу и доходить до тех, кто больше всего в них нуждается. Для этого, по его словам, военным и исследователям необходимо теснее взаимодействовать.

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"Наша задача – быстрее учиться, быстрее внедрять инновации и быстрее действовать", – подчеркнул генерал.

В то же время он предостерег от чрезмерной зависимости от технологий. По мнению Айхельсхайма, скорость принятия решений не должна мешать критической оценке ситуации, а новые технологии не могут служить оправданием отказа от ответственности.

Технологии будущей войны

Генерал отметил, что точно предсказать характер будущих войн невозможно. Однако к ним можно подготовиться технологически, интеллектуально и морально.

"Мы должны действовать быстрее, не переставая мыслить самостоятельно", – подчеркнул Айхельсхайм.

Конференция Future of War посвящена изменениям в ведении войны, развитию новых технологий и геополитическим вызовам. Среди основных тем мероприятия:

  • применение искусственного интеллекта в военной сфере;
  • использование космических технологий;
  • когнитивная война;
  • европейское сдерживание;
  • роль сил специального назначения;
  • военное лидерство и принятие обоснованных решений.

Особое внимание участники уделяют военной ответственности и тому, как технологические изменения повлияют на вооруженные силы, научное сообщество и общество в целом.

Мероприятие объединяет военных руководителей, ученых и практиков для обмена знаниями и обсуждения будущего ведения боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пять стран НАТО договорились взять на себя большую ответственность за безопасность в Европе.

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