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"Мы не выполнили своих обязательств": Вадефуль раскритиковал медленное расширение ЕС

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read3 мин
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"Мы не выполнили своих обязательств": Вадефуль раскритиковал медленное расширение ЕС
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль
Источник: Deutscher Bundestag

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал страны ЕС выполнить обещания по расширению Евросоюза на Западные Балканы. Он считает, что ЕС оказался на перепутье в вопросе расширения, а его влияние в регионе зависит от того, выполнит ли Брюссель свои предыдущие обещания.

Об этом он заявил в четверг, 1 октября, после встречи в Черногории в рамках Берлинского процесса, сообщает POLITICO.

"Мы не выполнили своих обязательств", — сказал немецкий министр.

Обещания Балканам

Вадефуль напомнил, что на саммите в Салониках в 2003 году Евросоюз заявил о перспективе вступления стран Западных Балкан в блок. По его словам, спустя 11 лет тогдашняя канцлер Германии Ангела Меркель инициировала Берлинский процесс, чтобы ускорить европейскую интеграцию региона.

Однако, как отметил министр, прошло еще 12 лет, а заметного результата в виде завершения процесса расширения до сих пор нет. Вадефуль призвал европейские страны продемонстрировать, что обещание, данное в Салониках, было реальным.

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"Я действительно призываю всех показать им, что обещание Салоник было реальным, что мы заслуживаем доверия и что Европа — надежный партнер", — сказал он.

Конкуренция за регион

Немецкий министр также упомянул о"геополитических противниках и конкурентах", которые пытаются усилить своё влияние на Западных Балканах. В этом контексте он упомянул ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины.

Накануне премьер-министр Республики Сербской Сава Минич и его предшественник Милорад Додик посетили президента России Путина в Москве. Поездка состоялась накануне выборов в Боснии и Герцеговине.

Подобное предупреждение озвучила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. В интервью POLITICO она заявила, что ЕС больше не может позволить себе затягивать процесс из-за бюрократических и технократических процедур.

"Мы больше не можем позволить себе увязнуть в бюрократических и, до сих пор, технократических процессах", — сказала она.

Черногория впереди

Одной из стран, находящихся на передовой процесса расширения ЕС, является Черногория. Страна рассчитывает стать 28-м членом Евросоюза в 2028 году.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила прогресс Черногории в проведении реформ. По её словам, страна уже закрыла 18 из 33 переговорных глав по вступлению в ЕС, а ещё несколько планируется закрыть в этом месяце.

Кос заявила, что у Черногории есть реальный шанс завершить переговоры до конца этого года или в начале следующего. После этого ратификация соглашения о вступлении может занять еще от одного до двух лет.

Министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович заявил, что правительство страны уже провело значительное количество реформ. По его словам, граждане Черногории теперь также должны получить преимущества от членства в ЕС.

"Честно говоря, мы заслуживаем того, чтобы нас приняли сейчас", — сказал Ибрагимович.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Черногория третьей подписала декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО: детали переговоров Зеленского и Абазовича

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