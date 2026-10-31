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"Мы не относимся к таким заявлениям легкомысленно": Рубио сказал, есть ли решение Трампа о новых ударах по Ирану

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
462
"Мы не относимся к таким заявлениям легкомысленно": Рубио сказал, есть ли решение Трампа о новых ударах по Ирану
Дональд Трамп

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп еще не принял решения по поводу новых ударов по Ирану на фоне затяжных мирных переговоров. По его словам, американский лидер отдает предпочтение дипломатическому пути.

В то же время Штаты могут достичь военных целей, "если захотят". Об этом Рубио заявил на пресс-конференции G20 в Атланте, сообщает The Times of Israel.

"Мы можем достичь военных целей, если захотим. Он еще не принял решения. Сегодня мне нечего вам сообщить по этому поводу, и мы не относимся к этому легкомысленно", – заявил он.

Рубио добавил, что Трамп предпочитает разрешить конфликт с помощью дипломатии, но подчеркнул, что, по его мнению, "если нам понадобится принять военные меры, у нас будет возможность это сделать… но мы предпочли бы решить вопрос мирным путем".

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"По сути, иранский режим утверждает: "Если мы не получим того, чего хотим, мы не только подорвем корабли, но и уничтожим энергетическую инфраструктуру наших соседей и всего региона". Просто задумайтесь об этом, потому что, на мой взгляд, мы просто игнорируем это, будто это какое-то нормальное поведение", – сказал госсекретарь США.

Что предшествовало

США предупредили страны Персидского залива о возможности возобновления войны с Ираном. В Вашингтоне допускают "короткую интенсивную" военную кампанию после промежуточных выборов в США.

На серьезную эскалацию США и Израиль готовы пойти в надежде, что на этот раз им удастся подорвать силы Тегерана и склонить его к большей уступчивости на переговорах.

По данным Reuters, иранцы получили новое предложение об урегулировании войны с США и Израилем от страны-посредника Катара. Однако в Тегеране не согласились с предложенными условиями, утверждая, что они "неприемлемы".

Медиа писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пытается привлечь к возобновлению мирных переговоров с Ираном одного из самых влиятельных сторонников жесткой линии Мохсена Резаи, секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики. Письмо ему Вэнс якобы написал по поручению президента Дональда Трампа.

Однако после этой публикации Трамп, общаясь с журналистами, опроверг цель обращения, одновременно подтвердив контакт Вэнса с иранской стороной.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным обновить список потенциальных целей США и Израиля, находящихся в пределах досягаемости иранских сил. Он также призвал армию усилить боевые возможности и быть готовой отвечать на любые угрозы.

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