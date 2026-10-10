''Мы не примем подчинение'': Тайвань призвал США и Китай уважать его право на существование

Президент Тайваня Лай Цинде приветствовал усилия США и Китая по снижению риска войны посредством диалога. Он призвал обе страны уважать историю Второй мировой войны и право тайваньского народа на существование.

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Об этом сообщает Focus Taiwan. Политик подчеркнул, что Тайвань готов к диалогу и сотрудничеству, но не согласится на подчинение.

"Мы приветствуем то, что Соединенные Штаты и Китай регулируют свою конкуренцию посредством диалога и снижают риск конфликта и войны. Но мы также должны отметить, что поддержание региональной безопасности, мира и стабильности требует правильного понимания того, как развивалась история", – заявил Цинде.

Президент призвал уважать право Тайваня на существование

Он подчеркнул недопустимость искажения исторических фактов о Второй мировой войне и призвал уважать право тайваньского народа на существование.

"Мы открыты для обмена мнениями, но не примем подчинения", – сказал он.

В своем обращении Лай Цинде также отметил прогресс в дипломатической деятельности Тайваня. В частности, он напомнил о майской поездке в Эсватини – единственную африканскую страну, поддерживающую официальные отношения с Тайванем.

Визит состоялся несмотря на попытки Пекина помешать ему, поскольку Китай оказывал давление на три африканских государства, добиваясь закрытия их воздушного пространства для чартерного самолета тайваньского президента.

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Среди других дипломатических контактов Лай упомянул июньский визит вице-президента Сяо Би-хим в Палау, еще одного партнера Тайваня, а также ее выступление в сентябре на Европейской конференции за свободу и демократию на острове Вентотене в Италии.

Тайбэй стремится укрепить свои позиции на международной арене

По словам президента, Тайвань развивает сотрудничество с международными партнерами в различных сферах, в частности в медицине, сельском хозяйстве, энергетике, технологиях, образовании и устойчивом развитии. Такое взаимодействие, подчеркнул он, помогает удовлетворять потребности других стран и улучшать благосостояние их граждан.

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Цинде подчеркнул, что лозунг "Тайвань может помочь" отражает готовность страны делиться опытом и ресурсами и брать на себя ответственность в международных делах.

Вместе с тем Тайбэй стремится расширять международные связи и добиваться более широкого признания, несмотря на попытки Пекина ограничить его присутствие на мировой арене.

Отношения Китая и Тайваня

Китай неоднократно заявлял о своих претензиях к Тайваню и не исключал применения военной силы для установления контроля над островом, где проживают около 23 миллионов человек.

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В последние годы Пекин усилил военную активность вблизи Тайваня. В частности, китайские боевые корабли регулярно появляются в прилегающих водах, а армия проводит масштабные учения.

Свое присутствие в регионе также активизировала китайская береговая охрана, которая отрабатывает действия вокруг острова и прилегающих территорий.

В ответ Тайвань наращивает оборонные расходы и закупает более мобильное вооружение, в частности беспилотники. Это должно усилить способность тайваньских военных противостоять значительно более мощному противнику благодаря тактике асимметричной войны.

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Напомним, США предполагают, что Китай вряд ли решится на военное вторжение на Тайвань раньше 2028 года, хотя Пекин ориентируется на подготовку своей армии к возможному силовому сценарию уже в 2027 году. В то же время угроза нападения может усилиться после следующих президентских выборов на острове, если их результаты не устроят китайское руководство.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тайвань приступил к проведению крупнейших в этом году военных учений Han Kuang. Военнослужащие и гражданские лица будут отрабатывать действия на случай потенциального вторжения Китая.