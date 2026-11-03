"Могут сами покупать оружие": Трамп заявил, что США прекратят ежегодную военно-финансовую помощь Израилю

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать Израилю военно-финансовую помощь уже в конце года. Он утверждает, что страна больше не нуждается в этой поддержке и может сама покупать оружие.

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Сейчас Израиль получает от Штатов 4 миллиарда долларов в год. Об этом Трамп сказал утром во вторник, 3 ноября, в интервью программе Fox & Friends.

"Мы предоставляли им 4 миллиарда долларов – и предоставляем до сих пор – но в конце года финансирование будет прекращено", – отметил он.

По словам Трампа, эта поддержка включала "вещи и деньги"; он назвал ее военной помощью, финансированием или "бартером".

По словам президента США, он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже много лет обсуждали вопрос прекращения этой помощи, добавив, что именно последний выдвинул эту идею.

"Им это не нужно. Израиль – наш номер один. Мы предоставляем им больше, чем кому-либо другому, и им это больше не нужно. Израиль – очень процветающая страна", – добавил он.

Действующее соглашение о помощи в сфере безопасности между США и Израилем предусматривает ежегодное финансирование в размере около 3,8 млрд долларов до 2028 года. Нетаньяху ранее заявлял, что хочет постепенно избавить Израиль от зависимости от военной помощи США, хотя сроки и условия любых изменений соглашения не были обнародованы.

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Президент США заявил, что эта помощь стала "политической мишенью", добавив, что Нетаньяху понимает, что "это один из их спорных моментов".

В то же время Трамп подчеркнул, что Израиль и дальше может покупать американское оружие.

"Они могут покупать все, что пожелают", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития событий в связи с войной с Ираном: заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или экономическое давление. У каждого из этих сценариев есть сторонники в окружении главы государства. При этом сам глава Белого дома утверждает, что не спешит с решением.

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