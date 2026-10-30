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"Возможная утечка информации в Россию": Навроцкого призвали не приглашать партию Брауна на Совбез

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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"Возможная утечка информации в Россию": Навроцкого призвали не приглашать партию Брауна на Совбез
Маршалек Чажастый (слева) призвал Навроцкого не приглашать Брауна (справа) на Совбез. Источник: Влодзимеж Чажасты, Гжегож Браун в Facebook, коллаж OBOZ.UA

Маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый обратился к президенту Польши Каролю Навроцкому с призывом не приглашать представителей партии "Конфедерация Польской Короны" на заседание Совета национальной безопасности. Дело в том, что с учетом взглядов лидера КПК Гжегожа Брауна "возможна утечка информации в Россию".

Об этом заявил сам Чажастый. При этом в его политической силе "Левица" еще не определились, будут ли они присутствовать на Совете национальной безопасности.

Возможна утечка

В своем письме к Навроцкому Чажастый напомнил, что одной из конституционных задач президента Польши является защита суверенитета и безопасности государства, а Совет национальной безопасности является его консультативным органом.

"Учитывая изложенное, чувствуя ответственность за национальную безопасность, призываю господина президента не допускать представителей "Конфедерации Польской Короны" к участию в заседании Совета национальной безопасности", – отметил маршалок Сейма.

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''Возможная утечка информации в Россию'': Навроцкого призвали не приглашать партию Брауна на Совбез

Обращение Чажастого к Навроцкому. Источник: скриншот

Объясняя свое предложение, Чажастый отметил, что "не уверен, что окружение господина Брауна не передаст дальше" информацию, которая может быть разглашена на Совете национальной безопасности. Понятно, что там может прозвучать секретная военная информация, и также понятно, что потом "возможна утечка такой информации в Россию".

Чажастого спросили, примет ли "Левица" участие в заседании Совета национальной безопасности, если президент не отменит приглашение представителям партии Брауна. Маршалок уклонился от ответа, сославшись на то, что такое решение должна принять президиум парламентской фракции "Левицы".

В то же время Чажастый предположил, что партнеры по коалиции, в частности премьер-министр Дональд Туск и вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, учитывая обстоятельства, вообще не будут предоставлять на заседании никакой секретной информации.

О чем речь

Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности страны на 3 ноября. Во время заседания планируется обсудить текущие вопросы национальной безопасности и создание постоянной военной базы США в Польше.

Лидер партии "Конфедерация Польской Короны" Гжегож Браун – известный украинофоб с пророссийскими взглядами. Напомним, как в сентябре он совершил акт вандализма – вместе с соратником они молотами разбили памятник воинам УПА в польском населенном пункте Белосток Люблинского воеводства.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти намерены передать Украине партию истребителей МиГ-29 советского производства. Информацию о поставке авиатехники подтвердило руководство Министерства национальной обороны страны. Ресурс одного из самолетов, который Польша передаст Украине, подошел к концу, и срок его эксплуатационной готовности истек, тогда как второй до сих пор находится в летном состоянии.

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