"Возможно, предотвратил полное уничтожение мира": Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в среду, 7 октября, что он заслуживает Нобелевской премии мира, поскольку "урегулировал восемь войн, еще одна на подходе", вернул всех заложников и спас миллионы жизней. Однако признал, что сомневается в своих шансах на эту награду.

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Также он упомянул прошлогоднюю лауреатку Марию Корину Мачадо, которая передала ему свою медаль, и назвал это получением премии "опосредованно". Об этом сообщило издание Reuters.

Что известно

Президент США объяснил, почему заслуживает Нобелевской премии мира. Среди достижений, которые он назвал, — "урегулирование восьми войн, а также ещё одна на подходе", возвращение всех заложников и спасение миллионов жизней. Также он утверждал, что предотвратил другие войны, угрожая странам введением пошлин.

Кроме того, он подчеркнул, что "остановил полное уничтожение мира", поскольку Иран, по его словам, "никогда не будет обладать ядерным оружием". Трамп упрекнул предыдущих президентов, которые должны были сделать это раньше. В целом он подытожил, что "сделал то, чего никто никогда не делал".

Однако он выразил сомнения, что получит эту награду. Отметим, что Нобелевский комитет объявит лауреата в пятницу, 9 октября, в Норвегии.

"Я не знаю, каким будет их решение", — сказал Трамп. — У них есть репутация тех, кто, возможно, не присуждает эту награду таким людям, как я".

По его мнению, отказ вручить ему награду стал бы "большой дискредитацией" для Нобелевского комитета.

При этом Трамп заявил, что Барак Обама получил премию, хотя "ничего не сделал", и что тот до сих пор не знает, за что его наградили.

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​Трамп также упомянул лауреатку Марию Корину Мачадо, которая передала ему свою медаль, и назвал это получением премии "опосредованно". По его словам, она сказала, что никто в истории не заслуживал награды больше, чем он.​

В издании напомнили, что Трамп так и не нашел решения войны России в Украине, хотя и пообещал положить ей конец в первый день своего второго срока на посту президента. А удары США и Израиля по Ирану привели к конфликту, который длится уже семь месяцев и который перевернул мировые поставки энергоносителей и привел к росту цен на газ перед промежуточными выборами в ноябре.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выделил 2,35 миллиарда долларов на прямые выплаты миллионам американцев накануне промежуточных выборов в Конгресс. Среди них — помощь пенсионерам, медицинское страхование, новое финансирование линий электропередачи на Аляске. Такие "подарки" происходят на фоне падения рейтинга Трампа накануне выборов — согласно опросу, деятельность президента одобряют 32% американцев.