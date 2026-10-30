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"Мое тело болит": осужденная американка, пережившая смертельные инъекции, дала первый комментарий

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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"Мое тело болит": осужденная американка, пережившая смертельные инъекции, дала первый комментарий
Криста Пайк во время судебного процесса в уголовном суде округа Нокс, 2007 год. Источник: J. Miles Cary/USA TODAY Network/Reuters

Американка Криста Пайк, которая месяц назад пережила смертную казнь путем инъекции, сделала заявление, в котором сетовала на "некомпетентность", приведшую к этой ситуации. 50-летняя женщина, осужденная за убийство однокурсницы, добавила, что, несмотря на длительное лечение, она до сих пор испытывает "постоянную физическую боль и душевные муки".

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на комментарии, опубликованные ее адвокатами в пятницу, 30 октября. Заключенная отметила, что с того момента, как ей ввели огромную дозу седативного пентобарбитала, не было ни минуты, когда бы она не чувствовала боли.

"Мое тело болит. Мои руки болят. Мои ладони болят. Мое горло болит. Мне до сих пор трудно говорить. И боль не только физическая. Я чувствую боль в душе и в сердце", – сказала она.

Хотя Пайк и не упоминает представителей государственной власти, которые месяц назад пытались убить ее, введя ей в руки целых 5 г пентобарбитала, она все же высказывает резкую критику, явно направленную именно на них.

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"Я глубоко оскорблена некомпетентностью, которая поставила такое большое количество людей в это ужасное положение", – сказала женщина.

Медицинские эксперты заявили The Guardian, что были шокированы очевидным уровнем некомпетентности, проявленным в камере для казни, после того, как адвокат Пайк, присутствовавший в помещении, опубликовал подробное описание событий.

Пайк добавила, что ту ночь была готова умереть. "Я смирилась с судьбой", – отметила женщина.

С того момента, как она очнулась "одна в больнице, растерянная и с болью", она пытается найти смысл в том, что с ней произошло.

Американка поблагодарила сотрудников скорой помощи, врачей и медсестер, которые ухаживали за ней в больнице, а также своих адвокатов и тех, кто "боролся за меня, был рядом со мной и не отказывался от меня".

Как сообщал OBOZ.UA, Криста Пайк, единственная женщина, приговоренная к смертной казни в штате Теннесси, выжила после неудачной казни. Ей ввели две дозы смертельной инъекции, но сердце 50-летней осужденной продолжало биться. После этого женщину экстренно госпитализировали из исправительного учреждения строгого режима "Ривербенд" в Нэшвилле. Пайк находилась в критическом состоянии.

Позже женщина пришла в себя, она находилась в больнице под охраной и могла разговаривать. Эксперты и юристы называют этот случай уникальным, поскольку ранее никто в истории США не выживал после непосредственного введения смертельных токсинов.

По словам адвоката, Пайк осознает, что государство пыталось ее казнить; она "испытывала сильный гнев и когнитивную спутанность". Также защитники утверждали, что состояние осужденной остается тяжелым. Она была прикована к постели, страдала от пневмонии, не могла самостоятельно есть и испытывала проблемы с верхними конечностями.

По состоянию на 11 октября Криста Пайк была выписана из больницы и возвращена в исправительное учреждение после неудачной попытки исполнения приговора. Ее состояние оценивалось как стабильное, однако отмечалось, что ее ждет длительный период реабилитации.

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