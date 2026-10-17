Жуткая находка на дне озера: в США опознали тело, которое годами пролежало в бочке

В США завершилось многолетнее расследование дела касательно человека, останки которого были найдены на дне озера Мид недалеко от Лас-Вегаса в поврежденной коррозией металлической бочке. Полиция штата Невада установила личность погибшего – им оказался Эдвард "Бадди" Лелбуриан Джексон.

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Об этом пишет BBC. Его тело обнаружили в мае 2022 года, когда бочка всплыла на поверхность озера после того, как засуха привела к понижению уровня воды.

Тогда стало известно, что внутри находились останки человека с огнестрельным ранением головы. В течение многих лет личность мужчины не удавалось установить, пока следователи не нашли его родственников с помощью анализа ДНК.

Как сообщил Роберт Прайс, детектив отдела по расследованию убийств в Полицейском департаменте метрополии Лас-Вегаса, нет никаких доказательств того, что смерть Эдварда была связана с какой-либо известной преступной группировкой. Так он прокомментировал предположения общественности о возможной связи с мафией.

"На данном этапе нашего расследования у нас нет информации, которая бы подтверждала эти теории", – сказал Прайс.

По его словам, следователи считают, что Джексон скончался в результате выстрела в голову в 1980-х годах. На момент смерти мужчине, вероятно, было 55-60 лет.

Эдвард "Бадди" Лелбуриан Джексон был родом из Арканзаса, но, как известно, путешествовал по западу США, часто меняя место своего пребывания. Ранее он жил в Калифорнии и Юте, отметили чиновники. Известно, что Джексона арестовывали в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

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По словам Прайса, Эдвард Джексон не был известен как "азартный игрок", и установить местонахождение людей, знавших его при жизни, может быть сложно.

Полиция продолжает работать над установлением личности убийцы и возможных мотивов стрельбы. Пулю, которая убила мужчину, до сих пор не нашли. В бочке не было ничего, кроме одежды, которая была на погибшем.

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