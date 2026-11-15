Моссад предупредил о плане Ирана убить Трампа: известны подробности

Израиль предупредил США о намерениях Ирана атаковать американского президента Дональда Трампа с помощью дронов. Также в планах Тегерана – атаки на высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

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Из-за роста угроз часть высокопоставленных чиновников, среди которых – госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Пентагона Пит Хегсет, переселили в "безопасное жилье" на военных базах. Об этом пишет Іsrael Нayom.

Израиль предупредил США о намерениях Ирана атаковать Трампа

Издание отмечает, что шансы на достижение соглашения между США и Ираном, и без того невысокие, в последние дни снизились еще больше. В частности, из-за разведданных, которые Моссад передал ЦРУ. Израильская разведка утверждала, что Тегеран намерен атаковать президента Дональда Трампа и высокопоставленных членов его администрации.

"Высокопоставленные израильские и американские чиновники сообщили Israel Hayom, что эти угрозы были одним из главных факторов недавнего изменения подхода Трампа к переговорам с Тегераном", – говорится в материале.

По словам высокопоставленных чиновников, Израиль подтвердил разведданные после того, как американские разведывательные службы попросили Моссад проверить эту информацию.

"Директор Моссада Роман Гофман сейчас находится с визитом в США, где встретился, среди прочих, с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Гофман часто посещал США с момента вступления в должность, поддерживая тесные связи и координацию со своими американскими коллегами", – пишет издание.

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То, что Иран стремится ликвидировать высокопоставленных американских чиновников, секретом для США не было – особенно после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Однако данные, предоставленные Израилем, содержат конкретные сведения об угрозах, в частности предупреждение о возможности атак с помощью начиненных взрывчаткой дронов. Против таких попыток обычные меры безопасности могут оказаться малоэффективными, пишет Іsrael Нayom.

Для американских высокопоставленных чиновников усилили меры безопасности

На фоне новых угроз американские высокопоставленные чиновники резко ограничили публичные выступления на мероприятиях под открытым небом. Некоторые из них и вовсе переехали из собственных домов на безопасные военные базы.

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Среди тех, кто временно сменил место жительства, – министр финансов США Скотт Бессент. Он контролирует санкции против Ирана и считается движущей силой экономической кампании, нанесшей серьезный ущерб иранскому режиму.

Временно сменил собственный дом на безопасное жилье на военной базе и госсекретарь Марко Рубио, известный как ярый противник заключения соглашения с Ираном.

Министр обороны Пит Хегсет также находится на охраняемом военном объекте в рамках усиленных мер безопасности для высокопоставленных членов команды национальной безопасности Трампа.

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"Что касается самого президента, высокопоставленные чиновники заявили, что для его публичных выступлений, некоторые из которых проходили под открытым небом накануне промежуточных выборов, были введены специальные меры защиты. Сейчас такие выступления резко сократились. Когда же они проходят, наряду с усиленной обычной охраной применяются дополнительные меры безопасности, включая специализированные системы, предназначенные для нейтрализации угроз со стороны дронов", – говорится в сообщении.

Новые данные еще больше отдалили возможность достижения соглашения

Израильское издание отмечает, что намерения Ирана атаковать высокопоставленных чиновников администрации были одной из главных причин недавнего изменения курса Трампа в вопросе переговоров с Тегераном и усилий по достижению соглашения на основе меморандума о взаимопонимании, заключенного в мае.

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"Хотя иранцы продемонстрировали некоторую гибкость в ядерном вопросе, они отказываются участвовать в предметных переговорах, пока не будет снята морская блокада и значительная часть санкций, а также не будут возвращены иранские активы, замороженные в рамках санкционного режима", – пишет издание.

На заключении соглашения настаивал вице-президент США Джей Ди Вэнс – и в четверг Трамп отстранил его от переговоров, публично призвав сосредоточить "полное и абсолютное внимание" на том, что он назвал "повсеместной коррупцией и преступностью в городах и штатах, управляемых демократами", на всей территории США.

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"Нам не нужна сделка с Ираном. Те времена давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!" – написал Трамп, имея в виду Ормузский пролив.

Трамп добавил, что усилия Вэнса по борьбе с коррупцией в штатах, где у власти демократы, сэкономят США больше денег, чем сделка с Тегераном.

Это заявление прозвучало через день после сообщений о том, что Вэнс пытался организовать прямую встречу с высокопоставленными чиновниками Ирана, чтобы прекратить войну. Вице-президент ранее публично заявил, что боевые действия с Ираном были одной из главных причин поражения республиканцев на промежуточных выборах.

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"Тем не менее, остается неясным, какое решение примет Трамп относительно следующего этапа противостояния с Ираном. Экономическая кампания, похоже, расширится, и усилия сейчас сосредоточены на закрытии импортных и экспортных маршрутов через сухопутные пограничные пункты пропуска, в частности тех, что соединяют Иран с Ираком и Турцией", – пишет издание.

В Israel Hayom подчеркивают, что до сих пор нет ответа и на вопрос, прикажет ли Трамп нанести военные удары в ответ на прогресс Ирана в получении ядерного оружия и его усилия по восстановлению ракетных производственных мощностей и их переносу глубоко под землю.

"Такие удары могут спровоцировать полномасштабное возобновление войны и нанести серьезный ущерб государствам Персидского залива", – резюмирует издание.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 ноября Трамп заявил, что мог бы воздержаться от новых ударов по Ирану.

Эскалации не будет, если, по словам президента США, Тегеран или поддерживаемые им хуситы в Йемене не будут прибегать к новым провокациям.