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Молдова создает на границе с Украиной защитные зоны с укрытиями от дронов

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read3 мин
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Молдова создает на границе с Украиной защитные зоны с укрытиями от дронов
Пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное". Источник: newsmaker.md

Молдова создает на пограничных пунктах с Украиной защитные зоны, где в случае опасности смогут укрыться сотрудники пограничной полиции, государственные служащие и граждане. Власти страны также передислоцируют на территорию Молдовы своих пограничников с пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

Об этом 7 октября сообщила министр внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин, пишет NewsMaker. Она также рассказала о состоянии молдавского пограничника, получившего ранение в результате падения снаряда на пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное".

На КПП обустраивают защитные зоны

По словам Мисаила-Никитина, молдавские власти пытаются обеспечить все пограничные пункты необходимыми средствами защиты, особенно те, что расположены непосредственно на территории Украины.

В частности, сейчас там обустраивают защитные зоны, куда в случае опасности смогут эвакуироваться сотрудники пограничной полиции, государственные служащие и люди, находящиеся на пункте пропуска.

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Из-за рисков, связанных с российскими атаками и падением обломков и боеприпасов, молдавские власти решили переместить своих сотрудников с пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

"Мы также обсуждаем вывод сотрудников Республики Молдова на территорию РМ. С двух КПП их уже вывели, но выведем и остальных с совместных пунктов, расположенных на территории Украины. Они будут работать на территории Молдовы", — заявила министр.

В Министерстве внутренних дел Молдовы уточнили изданию, что речь идет о пунктах пропуска "Крива" и "Паланка".

Раненый пограничник остаётся в больнице

Мисаил-Никитина также рассказала о состоянии молдавского пограничника, которыйнедавно получил ранение в результате падения снаряда на пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное".

По ее словам, его состояние стабильное. Пограничник остается в больнице, однако угрозы его жизни нет.

Инцидент стал одним из факторов, усиливших внимание молдавских властей к безопасности персонала и гражданских лиц на пунктах пропуска вблизи украинской территории.

Молдова создает на границе с Украиной защитные зоны с укрытиями от дронов

5 октября рядом с пограничным пунктом Паланка упал снаряд, который отскочил от земли и попал в рейсовый автобус. Источник: newsmaker.md

Меры безопасности усиливаются из-за риска российских атак

Пункты пропуска на украинско-молдавской границе все чаще оказываются в зоне риска из-за российских воздушных атак по украинским регионам, в частности вблизи южной границы.

Поэтому Кишинев усиливает защиту своих граждан и государственных служащих, работающих на пограничной инфраструктуре, а также людей, пересекающих границу. Одной из ключевых мер стало создание укрытий непосредственно на пунктах пропуска и перемещение молдавского персонала с объектов, расположенных на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

На границе Украины и Молдовы изменили порядок контроля на трех КПП. Так, из соображений безопасности 12 сентября молдавские пограничники и таможенники вернулись на территорию своей страны и будут работать на имеющейся инфраструктуре со своей стороны границы. Речь идет о пунктах пропуска: Джурджулешти–Рени, Бричень–Росошаны и Крива–Мамалига.

5 октября рядом с пограничным пунктом Паланка упал российский снаряд. Он попал в автобус, припаркованный неподалеку. Один человек пострадал, работу пункта пропуска приостановили.

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