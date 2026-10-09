МУС признал бывшего президента Филиппин пригодным для участия в судебном процессе

Международный уголовный суд в Гааге признал бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте способным участвовать в судебном процессе. Решение МУС основано на заключении группы экспертов, которые установили, что бывший глава страны "понимает предъявленные обвинения".

Видео дня

Хотя решение было принято еще 28 сентября, в МУС его обнародовали только сейчас. Рассмотрение дела должно начаться 30 ноября.

Решение МУС

В частности, судьи постановили, что Дутерте "способен эффективно пользоваться правом на справедливое судебное разбирательство". Независимая группа экспертов установила, что он "понимает предъявленные обвинения и ход разбирательства", а также "может оценивать доказательства и общаться с адвокатами".

Судьи "приняли во внимание заключение экспертов", "позиции сторон и других участников" процесса.

Продолжительность судебных заседаний будет определяться индивидуально с учетом состояния и обстоятельств Дутерте и свидетелей. Суд поручил регулярно контролировать здоровье обвиняемого и немедленно сообщать о любых изменениях его медицинского состояния.

Решение о пригодности Дутерте к участию в процессе позволяет перейти к рассмотрению дела, запланированному на 30 ноября.

В чем его обвиняют

РЕКЛАМА

Дутерте, занимавший пост президента с 2016 по 2022 год, был арестован на Филиппинах в марте 2025 года и доставлен в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге после длительного расследования МУС.

Экс-президента задержали по обвинению в "преступлениях против человечности", связанных с так называемой "войной с наркотиками", которую он вел, находясь в должности. Ему, в случае признания виновным, грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Команда адвокатов ранее пыталась добиться закрытия дела по медицинским причинам, утверждая, что серьезная потеря памяти лишила его возможности усваивать новую информацию или достоверно вспоминать прошлое.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Дутерте ранее называли другом российского диктатора, филиппинец неожиданно осудил действия Путина, отметив, что лично он "хотя бы убивал преступников, а не детей".