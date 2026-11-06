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Министр обороны Финляндии публично сказал, кто виноват в задержках поставок ракет для Patriot Украине

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
11,3 т.
Министр обороны Финляндии публично сказал, кто виноват в задержках поставок ракет для Patriot Украине
Антти Хяккянен. Источник: AP.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что задержки с передачей Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot связаны с отсутствием политической воли со стороны США. Европейские союзники уже выделили необходимое финансирование, но американская сторона до сих пор не дала разрешения на поставки вооружения.

Об этом Хяккянен рассказал в интервью Euronews. Глава финского оборонного ведомства также предупредил о риске новых масштабных российских атак на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Хяккянен подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны именно накануне зимнего периода, когда Россия может усилить обстрелы критической инфраструктуры.

"Приближается зима, и Россия готовит масштабные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что европейские партнеры уже выполнили финансовые обязательства, поэтому теперь вопрос заключается в организации фактической передачи ракет.

"Финансирование есть, теперь нужно, чтобы эти запасы были доставлены в Украину. Но для начала поставок нужна также политическая воля со стороны США", – подчеркнул Гяккянен.

В то же время министр отметил, что не знает конкретных причин, стоящих за задержкой американского согласования.

"Я не знаком с тем, в чем заключается главная проблема, но мы знаем, что украинцам нужны Patriot. Европейцы предоставили для этого финансирование, и теперь все зависит только от политических договоренностей", – пояснил он в интервью Euronews.

Американское вооружение для Украины европейские страны и Канада закупают в рамках механизма НАТО PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины). В то же время перед передачей американских систем и боеприпасов другому государству необходимо окончательное согласование министра обороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также публично обращал внимание на задержки. В октябре он заявил, что Украина почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета, необходимой для передачи ракет к Patriot.

Дополнительной проблемой остается дефицит этих систем в мире. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе пытается убедить еще семь стран Альянса передать Украине дополнительные комплексы Patriot из собственных запасов. Однако государства не спешат соглашаться без гарантий, что США пополнят их арсеналы новыми системами.

Также на ситуацию влияют ограниченные производственные возможности американского оборонно-промышленного комплекса и высокий спрос на ракеты-перехватчики со стороны других стран.

Отдельно Гяккянен призвал европейские государства быстрее наращивать собственные оборонные возможности и продолжать поддержку Украины. Европа должна ясно дать понять российскому диктатору Владимиру Путину, что не оставит Украину один на один с войной.

"Мы должны передать Путину четкие и недвусмысленные сигналы от Зеленского о том, что Европа будет непоколебимой", – заявил финский министр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу военной продукции правительству Украины, а именно зенитных ракет для Patriot модификации PAC-3 Missile Segment Enhancement и связанного с ними оборудования. Киев запросил 500 таких боеприпасов.

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