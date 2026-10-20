Жители Альберты отклонили предложение об отделении от Канады: что известно о результатах референдума

Жители канадской провинции Альберта на референдуме подавляющим большинством поддержали сохранение ее нынешнего статуса в составе Канады. По предварительным результатам, за этот вариант проголосовали более 70 % участников.

Видео дня

Об этом сообщает CBC. Подобные настроения преобладали и в крупнейших городах провинции, в частности в Эдмонтоне и Калгари.

Большинство жителей не поддержало отделение провинции

По предварительным итогам голосования 76,5% избирателей высказались за то, чтобы Альберта оставалась в составе Канады. В то же время 23,5% участников референдума поддержали проведение обязательного голосования по вопросу независимости провинции.

В крупнейших городах региона также преобладала поддержка сохранения действующего статуса Альберты. В частности, в Эдмонтоне за этот вариант проголосовали 84,8% избирателей, тогда как 15,2% выступили за референдум о независимости.

Мэр города Эндрю Нак отметил, что предварительные результаты демонстрируют поддержку национального единства и подтверждают стремление жителей оставаться частью Канады.

В Калгари, еще одном крупном городе провинции, за сохранение нынешнего статуса Альберты проголосовали 81,1% участников. Проведение голосования по вопросу независимости поддержали остальные 18,9%.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2026 года в Альберте движение местных сепаратистов Stay Free Alberta начало кампанию по сбору подписей под петицией, требующей проведения референдума о независимости этой провинции. Организация планировала собрать до 2 мая 177 тысяч подписей – то есть 10% зарегистрированных избирателей провинции, что является порогом, необходимым для проведения референдума.

Голосование состоялось на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Канада могла бы стать 51-м штатом Америки. В то же время среди участников сепаратистской акции в городе Гай-Ривер лишь несколько человек открыто выражали восхищение американским лидером.

Главные истории дня