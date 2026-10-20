Жители Альберты отклонили предложение об отделении от Канады: что известно о результатах референдума

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 году"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоИллюстрация — нарезанный сырСупермаркеты в Украине завалили дешевыми продуктами из ЕС: что происходит на рынкеВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентКим Чен ИнКим Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? Что стоит за громкими слухами и какой диагноз ему приписывали

Жители Альберты отклонили предложение об отделении от Канады: что известно о результатах референдума

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,2 т.
Жители Альберты отклонили предложение об отделении от Канады: что известно о результатах референдума
Канада. Иллюстративное фото. Источник: pexels

Жители канадской провинции Альберта на референдуме подавляющим большинством поддержали сохранение ее нынешнего статуса в составе Канады. По предварительным результатам, за этот вариант проголосовали более 70 % участников.

Об этом сообщает CBC. Подобные настроения преобладали и в крупнейших городах провинции, в частности в Эдмонтоне и Калгари.

Большинство жителей не поддержало отделение провинции

По предварительным итогам голосования 76,5% избирателей высказались за то, чтобы Альберта оставалась в составе Канады. В то же время 23,5% участников референдума поддержали проведение обязательного голосования по вопросу независимости провинции.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
9,2 т.
За две недели до выборов рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня: что говорят цифры
9,2 т.
За две недели до выборов рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня: что говорят цифры
Сергей КорсунскийСергей Корсунский
3,2 т.
От Буша до Трампа: как американская поддержка Украины постоянно упиралась в страх перед Россией
3,2 т.
От Буша до Трампа: как американская поддержка Украины постоянно упиралась в страх перед Россией
София ЗакревскаяСофия Закревская
2,3 т.
"Стремится дестабилизировать политический порядок во всей Европе": Мерц предостерег от недооценки российской угрозы
2,3 т.
"Стремится дестабилизировать политический порядок во всей Европе": Мерц предостерег от недооценки российской угрозы

В крупнейших городах региона также преобладала поддержка сохранения действующего статуса Альберты. В частности, в Эдмонтоне за этот вариант проголосовали 84,8% избирателей, тогда как 15,2% выступили за референдум о независимости.

Мэр города Эндрю Нак отметил, что предварительные результаты демонстрируют поддержку национального единства и подтверждают стремление жителей оставаться частью Канады.

В Калгари, еще одном крупном городе провинции, за сохранение нынешнего статуса Альберты проголосовали 81,1% участников. Проведение голосования по вопросу независимости поддержали остальные 18,9%.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2026 года в Альберте движение местных сепаратистов Stay Free Alberta начало кампанию по сбору подписей под петицией, требующей проведения референдума о независимости этой провинции. Организация планировала собрать до 2 мая 177 тысяч подписей – то есть 10% зарегистрированных избирателей провинции, что является порогом, необходимым для проведения референдума.

Голосование состоялось на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Канада могла бы стать 51-м штатом Америки. В то же время среди участников сепаратистской акции в городе Гай-Ривер лишь несколько человек открыто выражали восхищение американским лидером.

Похожие темы
Канадаголосованиереферендум
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники