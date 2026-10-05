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Мелони хочет зарегистрировать свой голос в качестве торговой марки: стало известно, какое отношение к этому имеет ИИ

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 133
Мелони хочет зарегистрировать свой голос в качестве торговой марки: стало известно, какое отношение к этому имеет ИИ
Джорджа Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обратилась в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) с заявкой на регистрацию своего голоса в качестве товарного знака. Эта инициатива связана с рисками использования её голоса и образа для создания дипфейков с помощью искусственного интеллекта.

К заявке Мелони приложила четырёхсекундную аудиозапись, на которой она дважды произносит на итальянском языке фразу "Я — Джорджия Мелони". Об этом сообщает агентство Reuters.

Фраза "Io sono Giorgia" (Я — Джорджия) уже давно ассоциируется с политической карьерой итальянской премьер-министрши. Именно так называлась ее автобиография 2021 года. Эта фраза также стала известной после политического митинга Мелони в 2019 году, а впоследствии на ее основе даже создали диско-трек.

При этом регистрация голоса в качестве торговой марки сама по себе не будет означать автоматического запрета на его использование в материалах, созданных с помощью ИИ. В то же время такой статус может создать дополнительные юридические основания для защиты голоса и затруднить его незаконное воспроизведение.

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Мелони неоднократно сталкивалась с фейковым контентом, созданным с использованием её образа. В частности, в интернете распространялись поддельные изображения, которые выдавали за настоящие, среди них — фейковое фото, на котором политик якобы была в нижнем белье.

Премьер-министр называла такие материалы частью кампаний по распространению ложной информации и атак на людей. Она призвала пользователей проверять контент перед тем, как распространять его, ведь далеко не все люди имеют возможность так же защищаться от подобных атак.

В 2024 году Мелони также подала гражданский иск против мужчины из Сардинии, которого обвинили в создании и публикации в сети порнографических дипфейков с её лицом. Это дело до сих пор находится на рассмотрении итальянского суда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в центре Рима реставрация церковной фрески неожиданновызвала политический и общественный резонанс. Лицо ангела, которое раньше было обобщенным, после реставрации стало удивительно похожим на Джорджа Мелони, что вызвало бурные обсуждения в итальянских СМИ и соцсетях.

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