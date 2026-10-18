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Мексику накрыл ураган "Труди": где объявили штормовое предупреждение

Дарья ДуроваДарья Дурова
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Мексику накрыл ураган "Труди": где объявили штормовое предупреждение
Военнослужащий ВМС Мексики стоит рядом с затопленной территорией в Пуэрто-Сан-Карлос, штат Южная Нижняя Калифорния (Мексика). 28 сентября 2026 года. Фото иллюстративное. Источник: Carl de Souza / AFP via Getty Images

Рано утром в воскресенье, 18 октября, сильные дожди и ветры в юго-западные и западно-центральные регионы Мексики принес ураган "Труди". Он двигался параллельно тихоокеанскому побережью на северо-запад.

Его центр оставался вблизи мексиканского побережья, но ночью в понедельник, по прогнозам синоптиков, он переместится к югу от полуострова Нижняя Калифорния. "К ночи прогнозируется быстрое ослабление", – цитирует сообщение Национального центра ураганов США (NHC) агентство Reuters.

Шторм 2-й категории имел максимальную устойчивую скорость ветра 165 километров в час.

Мексиканские власти заявили, что координируют свои действия с американским NHC для мониторинга продвижения циклона. Также они отметили, что пристально следят за западным побережьем, и призвали граждан соблюдать рекомендации служб гражданской защиты.

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Национальная метеорологическая служба Мексики предупредила, что дожди, вызванные "Труди", могут "перерасти в оползни, повышение уровня рек и ручьев, разливы и наводнения в низменных районах".

Военно-морские силы Мексики призвали моряков и жителей побережья быть крайне осторожными из-за высоких волн, ливней и других последствий стихии.

Предупреждение об урагане было объявлено на участке побережья от Мансанильо (штат Колима) до Кабо-Корриентес (штат Халиско).

По прогнозам метеорологов, в мексиканских штатах Мичоакан, Колима и Халиско ожидается от 100 до 200 миллиметров осадков, однако в отдельных районах осадки могут достичь 300 миллиметров.

Как ранее писал OBOZ.UA, 15 октября в Стамбуле (Турция) из-за непогоды официально приостановили работу всех государственных учреждений (кроме критически важных) и занятия во всех государственных и частных образовательных заведениях. Также временно запрещалось движение по дорогам города мотоциклов и других двухколесных транспортных средств. "Уязвимой категории" должностных лиц госучреждений – должностным лицам с инвалидностью, ветеранам, беременным и имеющим детей в возрасте до восьми лет – был предоставлен "краткосрочный государственный отпуск". Причиной этого стали сильные ливни в Турции, которые привели к многочисленным случаям подтоплений.

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