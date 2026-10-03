Почти весь ЕС присоединится к соглашению о создании трибунала для Путина: 3 страны молчат

Большинство стран ЕС заявили о намерении присоединиться к соглашению, предусматривающему создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины. На данный момент о таком решении не сообщили три страны – Болгария, Венгрия и Словакия.

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Всего к соглашению планируют присоединиться 38 стран и Европейский Союз. Об этом во время пресс-конференции в Люксембурге сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Майк Макграт, передает DW.

Большинство стран ЕС поддержали трибунал для Путина

По словам Майка Макграта, создание Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины стало одним из ключевых вопросов встречи. Он добавил, что на фоне усиления российских атак на украинское гражданское население привлечение Москвы к ответственности приобретает еще большую актуальность.

Еврокомиссар подчеркнул необходимость скорейшего завершения работы над Расширенным частичным соглашением о Спецтрибунале. По его словам, после решения Комитета министров Совета Европы в мае о намерении присоединиться к соглашению заявили 38 стран и Европейский Союз.

"Все государства-члены ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщили Совету Европы о своем намерении присоединиться к Специальному трибуналу", – подчеркнул еврокомиссар.

Он добавил, что Еврокомиссия призывает правительства всех стран ЕС присоединиться к Расширенному соглашению о создании Специального трибунала.

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В то же время потенциальные участники хотят заранее понимать, во сколько обойдется работа трибунала и какие меры безопасности будут предусмотрены для его деятельности. По словам Макграта, соответствующую информацию должны предоставить Нидерланды, которые в июле заявили о готовности принять Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины.

"Мы получили подтверждение от нидерландской стороны о том, что она сотрудничает с Советом Европы по этому вопросу", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, ранее Франция объявила о поддержке создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и заявила о намерении присоединиться к его Руководящему комитету. Франция также рассчитывает на завершение его формирования уже в ближайшее время.