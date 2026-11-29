Почти половина граждан Польши поддерживает разрыв дипломатических отношений с Россией из-за нарушения российскими ракетами воздушного пространства страны. За такой шаг выступают 47,4% опрошенных, тогда как более четверти респондентов не поддерживают соответствующую инициативу.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией SW Research по заказу польского издания Rzeczpospolita. Исследование состоялось на фоне недавних инцидентов с российскими ракетами и беспилотником в воздушном пространстве Польши.

Сколько поляков поддерживают разрыв дипломатических отношений с Россией

Участников опроса спросили, должна ли Варшава прекратить дипломатические отношения с Москвой из-за нарушения воздушного пространства страны российскими ракетами.

Голоса респондентов распределились так:

47,4% – поддерживают разрыв дипломатических отношений;

26,8% – выступают против;

25,8% – не определились с ответом.

Представительница SW Research Виктория Марущак обратила внимание на то, что мужчины чаще женщин выступают против прекращения дипломатических отношений с РФ – 32% и 22% соответственно.

В то же время среди респондентов старше 50 лет соответствующую инициативу поддерживают 50%. Среди поляков с доходом свыше 7 тысяч злотых в месяц после уплаты налогов этот показатель составляет 55,1%.

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Что предшествовало опросу

20 ноября во время очередной российской атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили три ракеты РФ. Они упали на незастроенных территориях Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что действия России могли быть преднамеренной провокацией. Он подчеркнул, что в тот день на территории страны проходили учения государств "коалиции желающих", готовых предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны.

"Это не похоже на случайность. Похоже, мы имеем дело с преднамеренной провокацией", – заявил Туск.

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Уже 23 ноября воздушное пространство Польши нарушил российский беспилотник, вероятно, разведывательный.

Как Польша отреагировала на действия России

В ответ на эти инциденты Варшава передала ноту протеста российскому послу Георгию Михно. Представитель МИД Польши Мацей Вевюр подчеркнул, что действия РФ представляют угрозу не только для граждан Польши, но и для других государств НАТО.

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В дипломатической ноте польская сторона также заявила о намерении усиливать собственную обороноспособность совместно с союзниками и укреплять поддержку Украины.

Напомним, Польша планирует создать бесполетную зону вдоль границы с Украиной. Это должно упростить идентификацию потенциальных воздушных угроз и принятие решений об их уничтожении.

Как писал OBOZ.UA, 25 ноября стало известно, что Польша обратилась к союзникам по НАТО с просьбой рассмотреть возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Речь идет о воздушных целях, которые направляются в сторону территории стран Альянса.