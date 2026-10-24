Почти 80% немцев не верят, что Путин хочет мира: результаты опроса

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисЗнаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисРуслан КравченкоКравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ КропивуНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуНе афишировал почти год: победитель "Танцев со звездами" Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службуВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиВ США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплылиИллюстративное фото. ЛЭПКакие графики отключения будут действовать 24 октября: где не будет света"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 днейВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фотоВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото

Почти 80% немцев не верят, что Путин хочет мира: результаты опроса

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
396
Российский диктатор Владимир Путин
Российский диктатор Владимир Путин. Фото архивное

Большинство жителей Германии сомневаются, что российский диктатор Владимир Путин искренне стремится к длительному прекращению огня в Украине. Такого мнения придерживаются 79% опрошенных.

В то же время лишь 16% немцев считают намерения Кремля искренними. Об этом сообщает ZDF Politbarometer.

Лишь 16% жителей Германии считают, что российский лидер действительно заинтересован в окончании войны в Украине, среди них и сторонники ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (49%). Тогда как в целом 79% немцев сомневаются в мирных намерениях Путина.

Почти 80% немцев не верят, что Путин хочет мира: результаты опроса

Инфографика

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
1,9 т.
ЦРУ полностью на стороне Украины, несмотря на заигрывания Трампа с РФ – СМИ
1,9 т.
ЦРУ полностью на стороне Украины, несмотря на заигрывания Трампа с РФ – СМИ
Катя ПомазанКатя Помазан
1,8 т.
В США разгорелся скандал из-за шокирующей предвыборной рекламы: Трамп и Ди Венс поддержали "злодея"
1,8 т.
В США разгорелся скандал из-за шокирующей предвыборной рекламы: Трамп и Ди Венс поддержали "злодея"
Даниил БорщДаниил Борщ
1,1 т.
"Советовались с Путиным?" Конгрессмены призвали Маска официально ответить, почему снижали скорость Starlink для ВСУ
1,1 т.
"Советовались с Путиным?" Конгрессмены призвали Маска официально ответить, почему снижали скорость Starlink для ВСУ

Как немцы оценивают позицию Трампа и угрозу со стороны РФ

Мнения респондентов разделились и относительно позиции президента США Дональда Трампа в войне.

На стороне России его видят 38% опрошенных, лишь 1% считает, что он поддерживает Украину, а 57% не относят американского лидера ни к одной из сторон.

Кроме того, военная поддержка Украины со стороны Европы остается предметом дискуссий в Германии. Усиление помощи Киеву поддерживают 30% опрошенных, еще 33% выступают за сохранение нынешнего уровня поддержки, тогда как 32% хотят ее сокращения.

Также немцы не пришли к единому мнению относительно вероятности нападения России на восточные страны НАТО, в частности Польшу и страны Балтии.

Такого сценария ожидают 46% респондентов, тогда как 48% не считают его вероятным. Среди жителей восточной Германии такого нападения не ожидают 57%, а среди жителей западной части страны – 46%.

Напомним, в предыдущем опросе в Германии 56% граждан считают Россию сильной или очень сильной угрозой для безопасности страны. При этом 52% опрошенных поддерживают поставки оружия Украине: 38% считают нынешние объемы помощи правильными, а 14% выступают за их увеличение.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе заявил, что в ближайшие годы Россия может совершить вооруженное нападение на страны НАТО. В случае начала такой войны немецкие вооруженные силы с первых часов окажутся в самом центре событий.

Похожие темы
Война в УкраинеопросыГерманияУкраинаРоссияПомощь ВСУВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!