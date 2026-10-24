Почти 80% немцев не верят, что Путин хочет мира: результаты опроса

Большинство жителей Германии сомневаются, что российский диктатор Владимир Путин искренне стремится к длительному прекращению огня в Украине. Такого мнения придерживаются 79% опрошенных.

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В то же время лишь 16% немцев считают намерения Кремля искренними. Об этом сообщает ZDF Politbarometer.

Лишь 16% жителей Германии считают, что российский лидер действительно заинтересован в окончании войны в Украине, среди них и сторонники ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (49%). Тогда как в целом 79% немцев сомневаются в мирных намерениях Путина.

Как немцы оценивают позицию Трампа и угрозу со стороны РФ

Мнения респондентов разделились и относительно позиции президента США Дональда Трампа в войне.

На стороне России его видят 38% опрошенных, лишь 1% считает, что он поддерживает Украину, а 57% не относят американского лидера ни к одной из сторон.

Кроме того, военная поддержка Украины со стороны Европы остается предметом дискуссий в Германии. Усиление помощи Киеву поддерживают 30% опрошенных, еще 33% выступают за сохранение нынешнего уровня поддержки, тогда как 32% хотят ее сокращения.

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Также немцы не пришли к единому мнению относительно вероятности нападения России на восточные страны НАТО, в частности Польшу и страны Балтии.

Такого сценария ожидают 46% респондентов, тогда как 48% не считают его вероятным. Среди жителей восточной Германии такого нападения не ожидают 57%, а среди жителей западной части страны – 46%.

Напомним, в предыдущем опросе в Германии 56% граждан считают Россию сильной или очень сильной угрозой для безопасности страны. При этом 52% опрошенных поддерживают поставки оружия Украине: 38% считают нынешние объемы помощи правильными, а 14% выступают за их увеличение.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, глава Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе заявил, что в ближайшие годы Россия может совершить вооруженное нападение на страны НАТО. В случае начала такой войны немецкие вооруженные силы с первых часов окажутся в самом центре событий.