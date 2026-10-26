Мать пятерых детей: как выглядит жена Орбана, которого США продвигают в генсеки ООН, и чем она занимается. Фото

Анико Леваи более 40 лет состоит в браке с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, однако остается преимущественно вне поля зрения общественности. Она получила юридическое образование, участвует в благотворительных инициативах и воспитывает пятерых детей, а ее история отношений с будущим венгерским политиком началась еще в университете.

Видео дня

Недавно в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Орбана в качестве возможного кандидата на пост генерального секретаря ООН. Информацию собрал OBOZ.UA.

Что известно об Анико Леваи

Анико Леваи родилась 15 августа 1963 года в венгерском городе Сольнок. По профессии она юрист, также занимается предпринимательской деятельностью. С будущим мужем Виктором Орбаном она познакомилась во время учебы на юридическом факультете Будапештского университета.

Пара поженилась в 1986 году. Через десять лет, в 1996-м, супруги провели церковную церемонию венчания. Таким образом, их отношения длятся уже около четырех десятилетий.

В семье Орбана и Леваи пятеро детей – четыре дочери и сын. Они родились в период с 1989-го по 2004 год.

Несмотря на многолетнее присутствие мужа в политике, Анико Леваи не стремится к такой же публичности. Она реже появляется в информационном пространстве, чем ее муж, и преимущественно сосредоточена на собственной профессиональной и общественной деятельности.

РЕКЛАМА

Карьера и благотворительность жены Орбана

Анико Леваи – одна из основательниц Международной службы спасения детей, организации, которая занимается вопросами защиты детства. Кроме того, она выполняет обязанности посла доброй воли Венгерской экуменической благотворительной организации.

С 2010 года Леваи также входит в редакционную коллегию венгерского гастрономического журнала Magyar Konyha. Это издание посвящено национальной кухне и кулинарной культуре Венгрии.

Главные истории дня

Ее благотворительная деятельность охватывает и международные инициативы. В частности, в 2015 году жена Орбана посетила Закарпатье, где проживает значительная венгерская община, и приняла участие в открытии представительства венгерского гуманитарного фонда.

РЕКЛАМА

По данным венгерского издания Befolyás-barométer, в рейтинге самых влиятельных людей Венгрии за 2025 год Анико Леваи заняла 17-е место.

Вероисповедание жены Орбана

Анико Леваи и Виктор Орбан принадлежат к разным христианским конфессиям. Она католичка, тогда как венгерский политик вырос в протестантской семье и связан с реформатской церковью кальвинистской традиции.

Несмотря на религиозные различия, супруги сохраняют брак на протяжении десятилетий. Их дети воспитывались в католических традициях.

Почему Орбана хотят видеть во главе ООН

На фоне интереса к личной жизни семьи Орбана международные СМИ сообщили о возможных планах администрации Дональда Трампа относительно политического будущего венгерского политика.

РЕКЛАМА

По данным The Wall Street Journal, американские чиновники обсуждали возможность выдвижения Орбана на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Такую идею предварительно могли обсуждать также с представителями России и Китая.

В то же время окончательного решения о выдвижении кандидатуры Орбана не приняли. Сам политик не подтвердил, что согласился участвовать в возможной гонке.

РЕКЛАМА

Среди причин симпатии части американских консерваторов к Орбану издание называет его позиции по вопросам миграции, деятельности либеральных общественных организаций и судебной системы. В то же время его политика в отношении России и конфликты с Европейским Союзом вызывают серьезную критику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил венгерское правительство в поддержке Украины и противостоянии России. Страна якобы отказалась от нейтралитета и встала на сторону Киева в войне против Москвы.