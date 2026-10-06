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"Массовая миграция вышла из-под контроля": Трамп назвал виновных в школьных протестах во Франции

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read2 мин
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"Массовая миграция вышла из-под контроля": Трамп назвал виновных в школьных протестах во Франции
Трамп нашел "виновных" в школьных протестах во Франции. Источник: Getty Images

Во Франции продолжаются масштабные протесты старшеклассников, которые в середине сентября начались в пригородах Парижа из-за недовольства условиями обучения. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, заявил, что причиной протестов якобы являются не проблемы французских школ, а массовая миграция и распространение ислама.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social. По словам американского президента, протестное движение школьников якобы связано со стремлением ислама "захватить Францию".

Что заявил Трамп о протестах во Франции

Трамп назвал события во Франции следствием "неконтролируемой массовой миграции". По его словам, протесты старшеклассников на самом деле связаны не с состоянием французской системы образования, а с исламом.

"То, что происходит во Франции, — это не что иное, как неконтролируемая массовая миграция. Дело не в школах, а в том, что ислам хочет захватить некогда великую страну!" — написал президент США.

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''Массовая миграция вышла из-под контроля'': Трамп назвал виновных в школьных протестах во Франции

Скриншот

Что происходит во Франции

Протесты в стране начались 18–19 сентября с первой забастовки учителей, поддержанной их учениками, в средней школе в Кретее (Валь-де-Марн, регион Иль-де-Франс) из-за нехватки преподавателей. Впоследствии акции быстро распространились и приобрели гораздо больший масштаб.

Сейчас школьные протесты продолжаются по всей Франции. Среди требований старшеклассников — улучшение состояния школьных зданий, уменьшение количества учеников в классах, решение проблемы нехватки учителей и отмена изнурительного графика обучения.

К протестам присоединились учащиеся из разных районов страны, а отдельные акции переросли в столкновения и беспорядки. На фоне обострения ситуации французская полиция начала задерживать участников протестов.

В ходе беспорядков есть пострадавшие, а число задержанных достигло тысячи человек. От 85% до 90% лиц, взятых под стражу за блокирование средних школ, — несовершеннолетние.

Ранения получили более 300 полицейских и 65 сотрудников школ, в том числе 40 директоров. Пострадавшие есть и среди демонстрантов.

Одним из самых серьезных инцидентов стал пожар в лицее имени Нельсона Манделы в Нанте. 160 учеников пришлось эвакуировать, а само здание, которому всего 12 лет, получило значительные повреждения.

Кроме того, в Марселе женщина получила ожог лица после применения аэрозоля; в Ла-Сьоте учителя избили и облили бензином; в Бельфоре полицейского после нападения госпитализировали без сознания.

Как сообщал OBOZ.UA, во время школьных протестов во Франции 15-летний школьник серьезно пострадал возле школы в Ланси. Подросток, вероятно, пытался подобрать полицейскую светошумовую гранату, после чего лишился руки.

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