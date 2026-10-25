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Маск призвал пожалеть "бедных российских призывников" и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read3 мин
141
Илон Маск
Илон Маск подыграл кремлевской пропаганде. Фото иллюстративное

По мнению американского миллиардера Илона Маска, российским захватчикам стоит "посочувствовать". Мол, у них "нет выбора, кроме как воевать и погибать" от украинских дроновых ударов.

Очередное скандальное высказывание основатель компании SpaceX опубликовал в собственной социальной сети X (Twitter) в воскресенье, 25 октября. Он отреагировал на один пост, посвященный недавним ограничениям скорости Starlink в Украине, написав:

"Бесконечная резня украинцев и россиян должна прекратиться. Стоит также проявить некоторое сочувствие к бедным российским призывникам. У этих детей нет другого выбора, кроме как воевать и погибать под ударами дронов".

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот X (Twitter) @elonmusk

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Реакция пользователей сети на заявление Илона Маска

Этот сомнительный тезис привлек немалое внимание. Сообщение собрало сотни тысяч просмотров и множество возмущенных комментариев.

– "Тогда осуди Путина, трус";

– "Сочувствие военным преступникам? Это очередное дно для Илона. А, подождите, он же один из тех, кто помогает Путину убивать детей в Украине!";

– "Интересно, что бы ты сказал, если бы они пришли в твою страну?";

– "Путин мог бы остановить это за один день. А зверства, которые творят россияне, не укладываются в голове. Это не оправдание вашего непредсказуемого поведения";

– "Бро, о чем, черт возьми, вообще говоришь? Российские оккупанты – это почти исключительно добровольцы, разве что кое-где в их рядах встречаются мобилизованные. Ты ведь сам это знаешь";

– "Илон Маск – это тот тип человека, который предложил бы всем странам, воевавшим против Гитлера, сложить оружие, чтобы убийства прекратились"

– "Если бы ты не опустился так низко и не сосредоточил свою жизнь исключительно на наживе и власти, ты бы знал, что настоящая резня начинается только тогда, когда россияне берут населенный пункт под свой контроль. Просто взгляни на ЛЮБОЙ город, захваченный россиянами. Пытки, полномасштабный геноцид – все это там в порядке вещей";

– "Ха-ха-ха! Вау... Представляете, какое выражение было бы на лицах наших предков, если бы они это услышали? "Те солдаты вермахта – они же такие бедняжки!";

– "Украинцы борются и гибнут каждый день за свободу своей страны, тогда как россияне гибнут ни за что, кроме иллюзий своего диктатора";

– "Где именно убивают россиян? Украина не наносит удары по гражданским объектам. Любой "убитый" россиянин – это оккупант... Называйте вещи своими именами. Могу лишь предположить, что вас завербовали россияне";

– "Бедные "добровольцы". Им обещали деньги за убийства украинцев, а не за то, что украинцы будут давать отпор";

– "Боевые действия прекратятся, как только Путин решит прекратить нападение на Украину! Вот и все!";

– "Что ты предлагаешь, Илон? Чтобы украинцы перестали защищаться?";

– "Большинство россиян, вторгающихся в Украину, чтобы убивать украинцев, – это военнослужащие-контрактники, которые делают это ради больших денег";

– "Бедные дети-нацисты, они ведь никак не могли перестать сжигать евреев. Плачу, так мне их жаль";

– "Трамп и Маск: вы хотите остановить убийства? Потребуйте от своего ****ного приятеля Владимира Путина прекратить эту войну. Это он ее начал. Он может ее и закончить. Хотите проявить сочувствие к российским призывникам? Скажите ему, чтобы вернул их домой. Нам уже осточертело, что вы указываете пальцем совсем не туда, куда надо";

– "Ну конечно, бедные российские срочники, которые подписывают контракты с минобороны РФ, чтобы убивать украинцев за деньги. И правда, именно те жертвы, которых нам всем стоило бы жалеть".

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

Комментарии. Источник: Скриншот X (Twitter)

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американские конгрессмены призвали Илона Маска объяснить причины ограничения работы Starlink и Starshield для украинских военных. Законодатели также хотят выяснить, обсуждали ли представители SpaceX такие решения с президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным или их представителями.

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