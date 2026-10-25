Маск призвал пожалеть ''бедных российских призывников'' и угодил в новый скандал: как отреагировали его подписчики

По мнению американского миллиардера Илона Маска, российским захватчикам стоит "посочувствовать". Мол, у них "нет выбора, кроме как воевать и погибать" от украинских дроновых ударов.

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Очередное скандальное высказывание основатель компании SpaceX опубликовал в собственной социальной сети X (Twitter) в воскресенье, 25 октября. Он отреагировал на один пост, посвященный недавним ограничениям скорости Starlink в Украине, написав:

"Бесконечная резня украинцев и россиян должна прекратиться. Стоит также проявить некоторое сочувствие к бедным российским призывникам. У этих детей нет другого выбора, кроме как воевать и погибать под ударами дронов".

Реакция пользователей сети на заявление Илона Маска

Этот сомнительный тезис привлек немалое внимание. Сообщение собрало сотни тысяч просмотров и множество возмущенных комментариев.

– "Тогда осуди Путина, трус";

– "Сочувствие военным преступникам? Это очередное дно для Илона. А, подождите, он же один из тех, кто помогает Путину убивать детей в Украине!";

– "Интересно, что бы ты сказал, если бы они пришли в твою страну?";

– "Путин мог бы остановить это за один день. А зверства, которые творят россияне, не укладываются в голове. Это не оправдание вашего непредсказуемого поведения";

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– "Бро, о чем, черт возьми, вообще говоришь? Российские оккупанты – это почти исключительно добровольцы, разве что кое-где в их рядах встречаются мобилизованные. Ты ведь сам это знаешь";

– "Илон Маск – это тот тип человека, который предложил бы всем странам, воевавшим против Гитлера, сложить оружие, чтобы убийства прекратились"

– "Если бы ты не опустился так низко и не сосредоточил свою жизнь исключительно на наживе и власти, ты бы знал, что настоящая резня начинается только тогда, когда россияне берут населенный пункт под свой контроль. Просто взгляни на ЛЮБОЙ город, захваченный россиянами. Пытки, полномасштабный геноцид – все это там в порядке вещей";

Главные истории дня

– "Ха-ха-ха! Вау... Представляете, какое выражение было бы на лицах наших предков, если бы они это услышали? "Те солдаты вермахта – они же такие бедняжки!";

– "Украинцы борются и гибнут каждый день за свободу своей страны, тогда как россияне гибнут ни за что, кроме иллюзий своего диктатора";

– "Где именно убивают россиян? Украина не наносит удары по гражданским объектам. Любой "убитый" россиянин – это оккупант... Называйте вещи своими именами. Могу лишь предположить, что вас завербовали россияне";

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– "Бедные "добровольцы". Им обещали деньги за убийства украинцев, а не за то, что украинцы будут давать отпор";

– "Боевые действия прекратятся, как только Путин решит прекратить нападение на Украину! Вот и все!";

– "Что ты предлагаешь, Илон? Чтобы украинцы перестали защищаться?";

– "Большинство россиян, вторгающихся в Украину, чтобы убивать украинцев, – это военнослужащие-контрактники, которые делают это ради больших денег";

– "Бедные дети-нацисты, они ведь никак не могли перестать сжигать евреев. Плачу, так мне их жаль";

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– "Трамп и Маск: вы хотите остановить убийства? Потребуйте от своего ****ного приятеля Владимира Путина прекратить эту войну. Это он ее начал. Он может ее и закончить. Хотите проявить сочувствие к российским призывникам? Скажите ему, чтобы вернул их домой. Нам уже осточертело, что вы указываете пальцем совсем не туда, куда надо";

– "Ну конечно, бедные российские срочники, которые подписывают контракты с минобороны РФ, чтобы убивать украинцев за деньги. И правда, именно те жертвы, которых нам всем стоило бы жалеть".

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее американские конгрессмены призвали Илона Маска объяснить причины ограничения работы Starlink и Starshield для украинских военных. Законодатели также хотят выяснить, обсуждали ли представители SpaceX такие решения с президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным или их представителями.