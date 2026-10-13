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Маск пожертвовал 276 млн долларов республиканцам и побил рекорд: на что пошли средства

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Илон Маск в Белом доме
Иллюстративное изображение Илона Маска в Овальном кабинете Белого дома. Источник: Эндрю Харник/Getty Images

С июля Илон Маск потратил более 276 миллионов долларов на поддержку республиканских политических групп в США. Это сделало его крупнейшим известным спонсором промежуточных выборов 2026 года, на которых Республиканская партия будет пытаться сохранить большинство в Вашингтоне.

Общая сумма известных федеральных политических пожертвований Маска за избирательный цикл 2025–2026 годов достигла примерно 366 миллионов долларов. Об этом сообщает CNBC .

Куда Маск направил самые крупные пожертвования

Согласно данным, предоставленным представителями Маска газете The New York Times и подтвержденным в понедельник телеканалу CNBC пресс-секретарем его организации America PAC Линдси Курнатт, наибольшую сумму – 158 миллионов долларов – получил Senate Leadership Fund. Это главный суперкомитет политических действий, который поддерживает кандидатов на выборах в Сенат США.

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Еще более 76 миллионов долларов Маск пожертвовал America PAC – организации, которую он основал во время выборов 2024 года. Она создала масштабную систему мобилизации избирателей в конкурентной гонке за места в Сенате и Палате представителей.

Кроме того, миллиардер направил:

  • 20 миллионов долларов – Congressional Leadership Fund, ведущему суперкомитету политических действий, который поддерживает республиканцев в Палате представителей;
  • 10 миллионов долларов – Ассоциации губернаторов-республиканцев;
  • 2 миллиона долларов – Ассоциации генеральных прокуроров-республиканцев;
  • 10 миллионов долларов – Lone Star Liberty PAC, поддерживающему республиканца Кена Пакстона в Техасе.

Новые взносы увеличили общую сумму известных федеральных политических пожертвований Маска за избирательный цикл 2025–2026 годов примерно до 366 миллионов долларов. Для сравнения: во время президентских выборов 2024 года он потратил около 290 миллионов долларов.

Как пожертвования Маска связаны с выборами в Техасе

Senate Leadership Fund в этом избирательном цикле тратит значительные средства на защиту республиканского большинства в Сенате, в частности в Техасе. Там генеральный прокурор от Республиканской партии Кен Пакстон баллотируется против демократа Джеймса Таларико.

По данным опросов FiftyPlusOne по состоянию на 12 октября, Таларико опережает Пакстона: его поддерживают 48,4% опрошенных против 45% у республиканца.

Как сообщила The New York Times и подтвердила Линдси Курнатт, Маск отдельно пожертвовал 10 миллионов долларов организации Lone Star Liberty PAC, которая поддерживает Пакстона.

Влияние Маска в Техасе в последние годы значительно возросло. Штаб-квартиры Tesla, X и The Boring Company теперь расположены в этом штате, а SpaceX расширяет там производственные мощности и пусковые операции.

Маск ранее обещал сократить политические расходы

Нынешние пожертвования контрастируют с публичным заявлением Маска, сделанным им в мае 2025 года.

"Что касается политических расходов, в будущем я собираюсь значительно их сократить", – заявил тогда предприниматель.

На тот момент Маск отошел от дел после заметной роли в администрации президента США Дональда Трампа и публичного конфликта с ним. С тех пор они восстановили отношения и несколько раз появлялись вместе на публичных мероприятиях.

В то же время Маск поддерживает тесные связи с федеральным правительством через SpaceX, которая является крупным подрядчиком NASA и Пентагона.

Маска назначили руководителем проекта Пентагона

В прошлом месяце министр обороны США Пит Хегсет назначил Маска руководителем проекта "Меридиан". Эта комиссия Пентагона изучает будущее ведения войны.

Новые данные о политических пожертвованиях Маска обнародовали за несколько дней до истечения срока подачи отчетности в Федеральную избирательную комиссию США. В четверг политические комитеты должны представить финансовые отчеты за третий квартал.

Как сообщал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск, как и ожидалось, встал на сторону президента США Дональда Трампа в его конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению Маска, США имеют право указывать Украине, как именно ей защищаться от российской агрессии.

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