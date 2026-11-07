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У Макрона есть "секретный бункер" на случай, если митингующие будут штурмовать его штаб-квартиру – медиа

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
477
У Макрона есть "секретный бункер" на случай, если митингующие будут штурмовать его штаб-квартиру – медиа
Эммануэль Макрон. Иллюстративное фото

У президента Франции Эммануэля Макрона есть секретное убежище в пригороде Парижа. Туда его планируют эвакуировать в случае, если агрессивно настроенная толпа попытается взять штурмом Елисейский дворец.

Поводы для серьезных опасений усилились после нападения на Макрона во время его визита в Ле-Пюи-ан-Веле во время восстания "желтых жилетов" в 2018 году. Сведения о подготовке запасного укрытия приводятся в книге "Новая армия теней" (La Nouvelle Armée des Ombres) журналистов-расследователей Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено.

Истоки и причина разработки планов эвакуации

Выдержки из книги, опубликованные в L'Express, свидетельствуют: близкое окружение президента приступило к созданию экстренных планов эвакуации, опасаясь повторения жестоких беспорядков 1934 года, которые в свое время привели к падению правительства.

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По данным авторов, чиновники не исключают третьей волны массовых протестов и провокаций со стороны радикально настроенных группировок. Высокопоставленные источники в спецслужбах сообщают, что префект парижской полиции Патрис Форе уже провел серию закрытых совещаний для подготовки к возможным масштабным бунтам.

У Макрона есть ''секретный бункер'' на случай, если митингующие будут штурмовать его штаб-квартиру – медиа

Полиция мобилизовала тысячи людей. Источник: Национальная полиция Франции

Репетиции силовых структур

Параллельно с этим внешняя разведка (DGSE) провела симуляцию реагирования на возможное внешнее вмешательство в процессы внутри страны.

Полиция Парижа провела учения без использования смартфонов на случай масштабной кибератаки, способной выключить гражданскую связь. Несмотря на предупреждения разведчиков о нарастании общественного недовольства из-за роста цен на топливо, масштабы начавшихся 17 октября протестов оказались неожиданными.

Масштабный хаос по всей стране

Франция продолжает справляться с последствиями мощных протестных акций, в которых по всей стране участвуют свыше 600 тыс. человек. В Париже на марши вышли около 80 тыс. протестующих, а из-за общенациональной забастовки, организованной профсоюзом CGT и поддержанной студенческими объединениями, пришлось временно закрыть Эйфелеву башню.

У Макрона есть ''секретный бункер'' на случай, если митингующие будут штурмовать его штаб-квартиру – медиа

Столкновения во Франции. Источник: Ouest-France

Как сообщал OBOZ.UA, в отличие от Франции и Германии, в Италии протесты с погромами вообще прекратились. Это стало результатом жестких и оперативных мер правительства Джорджи Мелони, которые кардинально изменили правила игры для протестующих и заблокировали повторение масштабного насилия.

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