Магазины станут убежищами и госпиталями: Дания готовит IKEA к войне с Россией

Дания продолжает готовиться к кризисам, в частности к потенциальной военной угрозе. Власти страны обращаются за помощью к частным компаниям, в числе которых шведский мебельный гигант IKEA.

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Магазины этой сети в Копенгагене можно оперативно переоборудовать в убежища или временные больницы. Рестораны IKEA в случае чрезвычайной ситуации будут помогать с раздачей еды, генераторы обеспечат электроэнергией, а на складах найдутся кровати для пациентов, передает Reuters.

"Мы хотим быть хорошим соседом. Мы хотим быть компанией, которая сможет поддержать общество в случае кризиса", – сказал Торбен Мортенсен, начальник службы безопасности крупнейшей IKEA в Дании.

Сеть IKEA входит в так называемую Корпоративную коалицию Дании по вопросам готовности к кризисным ситуациям. Это ряд частных фирм, готовых предоставлять свои услуги и поддержку во время или после ЧС: от кроватей и продуктов питания до грузовиков и работы специализированного персонала.

"IKEA – это очень хороший пример, потому что никто бы не включил их в список кризисных ресурсов... В магазине IKEA есть помещения, товары, пищеблоки и генераторы", – сказала Майя Бролоес, генеральная директор сети.

Такой подход отражает более широкую тенденцию в Европе – привлекать частный бизнес к преодолению последствий различных непредвиденных ситуаций.

Журналисты отметили, что срочности этим усилиям придала волна саботажей, кибератак и других инцидентов, которые европейские чиновники связывают с российской гибридной войной. ⁠Разведывательная служба Дании ранее предупреждала, что Кремль в ближайшие месяцы активизирует такую деятельность. Гибридные атаки угрожают странам НАТО и другим западным государствам.

Как писал OBOZ.UA, в Службе национальной безопасности и разведки Дании утверждают, что страна-агрессор Россия после нескольких месяцев подготовки уже начала диверсионные операции против датских компаний, поставляющих товары оборонного назначения в Украину. Активная фаза подготовки и проведения диверсий началась в начале лета, а на данный момент "оперативная смелость Кремля растет".