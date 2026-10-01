Литва вводит новое ограничение для граждан России и Беларуси: что запретили иметь

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоУбийство Фарион"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве ФарионВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоОстановка работы металлургических заводов грозит Украине безработицей, миграцией и удорожанием восстановительных работ – медиаОстановка работы металлургических заводов грозит Украине безработицей, миграцией и удорожанием восстановительных работ – медиа"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. ФотоНБУ выпустил новую монету 10 грн. ИллюстрацияНБУ выпустил особенные 10 грн с оригинальным дизайном: как выглядятДешевая, но очень полезная: названа недооцененная рыба, которая продлевает жизньДешевая, но очень полезная: названа недооцененная рыба, которая продлевает жизнь

Литва вводит новое ограничение для граждан России и Беларуси: что запретили иметь

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
icon 280
Литва вводит новое ограничение для граждан России и Беларуси: что запретили иметь
Литва запретит россиянам и белорусам покупать недвижимость
Источник: Pexels

Правительство Литвы одобрило законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость вблизи стратегических объектов страны. Новые ограничения будут действовать даже для тех, кто имеет вид на жительство

Об этом сообщает LRT. Документ еще должен рассмотреть литовский Сейм. Если парламент поддержит изменения, они вступят в силу с 1 января 2027 года.

Что изменится

Предлагаемые правила коснутся недвижимости, расположенной вблизи объектов, в частности военных полигонов, важных для национальной безопасности. Наличие вида на жительство больше не будет давать права приобретать такую недвижимость гражданам РФ и Беларуси.

Кроме того, документ предусматривает запрет на покупку любой недвижимости для граждан Беларуси, не имеющих вида на жительство в Литве. Для россиян без вида на жительство аналогичное ограничение ввели ранее.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 25,5 т.
Рубио приказал иранской делегации покинуть США: всплыли громкие подробности переговоров
icon 25,5 т.
Рубио приказал иранской делегации покинуть США: всплыли громкие подробности переговоров
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 1,8 т.
"Ее сердце бьется": в США приговоренная к смертной казни женщина выжила после двух смертельных инъекций
icon 1,8 т.
"Ее сердце бьется": в США приговоренная к смертной казни женщина выжила после двух смертельных инъекций
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 859
В Польше задержали украинского подростка, который искал в интернете инструкции по совершению теракта
icon 859
В Польше задержали украинского подростка, который искал в интернете инструкции по совершению теракта

При этом запрет не будет распространяться на недвижимость, полученную по наследству.

Подобные ограничения на приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси уже действуют в Латвии и Финляндии. В то же время в Эстонии планируют ввести аналогичный запрет.

Литва вводит новое ограничение для граждан России и Беларуси: что запретили иметь

Прапор Литви. Ілюстративне фото.

Источник: Pexels

Литва и Латвия вводят ограничения для РФ и Беларуси

Напомним, в августе 2026 года в Литве предложили ограничить время транзита граждан России через территорию страны шестью часами. Соответствующий законопроект зарегистрировал депутат Сейма Арвидас Анушаускас.

Согласно предложению, для контроля за соблюдением ограничения планируется использовать систему автоматического распознавания номерных знаков. Если поправки одобрит Сейм, они должны вступить в силу 1 января 2027 года.

Как писал OBOZ.UA, в Латвии запретили вещание "Радио Беларусь" на территории страны. Решение касается всех способов вещания, в том числе через интернет, а причиной стали распространение радиостанцией российских нарративов о войне против Украины и поддержка режима Александра Лукашенко.

Похожие темы
ЛитварусскиеЕвропейский Союз (ЕС)недвижимость
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться