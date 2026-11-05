Литва и Латвия проводят первые совместные учения по эвакуации своих жителей через границу: что происходит

В Литве и Латвии начались совместные практические учения, в ходе которых проверяют готовность обеих стран к трансграничной эвакуации населения. В течение двух дней в них примут участие до 100 добровольцев, которых будут перевозить автобусами через государственную границу по установленным маршрутам.

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Об этом сообщило литовское издание Delfi.lt со ссылкой на Департамент пожарной охраны и спасательных работ Литвы (ДПОС). По данным ведомства, главная задача – проверить, смогут ли учреждения двух государств согласованно организовать эвакуацию людей в случае потенциальных угроз или масштабных кризисов.

Сценарий предусматривает, что из-за роста неопределенной угрозы в Балтийском регионе принимается решение о превентивной добровольной эвакуации приоритетных групп населения в соседнюю страну.

В четверг, 6 ноября, участники отрабатывают эвакуацию жителей из Латвии в Литву по маршруту Даугавпилс – Екабпилс – Пасвалис. На территории Латвии моделируют сбор и регистрацию людей, определение очередности эвакуации и их перевозку.

После пересечения границы эвакуированных будут принимать в Пасвалисе. Там проверят, как будут проходить их регистрация, организация питания и временное размещение.

Во вторник, 11 ноября, аналогичные мероприятия проведут в противоположном направлении – из Шяуляя в латвийскую Кекаву. Таким образом проверят, как будет работать механизм эвакуации жителей Литвы и их приема в соседнем государстве.

Организаторы проверят всю цепочку эвакуации: от оповещения и регистрации населения до перевозки людей, передачи ответственности на границе и организации их приема в соседней стране.

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Отдельно отработают помощь тем, кому во время эвакуации может быть сложнее обойтись без посторонней поддержки, в частности людям с инвалидностью, семьям с маленькими детьми и пожилым людям. Кроме того, проверят, насколько слаженно учреждения будут обмениваться информацией, координировать транспорт и обеспечивать основные потребности эвакуированных, в частности в случае перебоев с электроснабжением или связью.

В ДПОС подчеркнули, что учения были запланированы заранее и не связаны с изменениями ситуации с безопасностью или какой-либо конкретной угрозой для населения.

Главные истории дня

Заместитель директора ДПОС Кястутис Аггинтас отметил, что в этом году в Литве утвердили подробный план эвакуации населения, однако его еще нужно проверить на практике. Он подчеркнул, что в случае масштабного кризиса эвакуация может проходить за пределы страны, поэтому ответственные учреждения должны заранее скоординировать свои действия.

Выводы по итогам учений используют для совершенствования механизма трансграничной эвакуации и повышения готовности соответствующих служб к действиям в реальных кризисных ситуациях.

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Мероприятия организовали в рамках совместного проекта Литвы и Латвии MassMovement, цель которого – подготовить страны к массовой эвакуации и укрепить устойчивость общества. Проект рассчитан на 2025–2028 годы. Его реализуют Департамент пожарной охраны и спасательных работ Литвы и Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

Бюджет проекта составляет 3,07 млн евро, из которых около 2,46 млн евро выделяет Европейский фонд регионального развития. В его рамках анализируют системы эвакуации Литвы и Латвии, разрабатывают совместные алгоритмы действий и практические рекомендации, а также проводят учения и информационные кампании для населения. Всего к инициативе планируют привлечь более 25 организаций.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 октября в Литве нашли обломки неизвестного беспилотника, который, по предварительным предположениям, мог залететь со стороны Польши. Объект зафиксировали литовские радары около шести утра. После этого с авиабазы в Шяуляе подняли истребители миссии НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, однако из-за погодных условий сбить дрон не удалось.

Комментируя инцидент, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российская агрессия против Украины создает угрозы для восточного фланга НАТО и Европейского Союза.