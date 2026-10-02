Литва развертывает украинскую систему SkyFortress для обнаружения дронов: как она работает

Литва внедряет пилотную систему обнаружения дронов SkyFortress. Эта украинская акустическая система фиксирует звуковые или радиосигналы, исходящие от военных БПЛА.

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Об этом заявили в Министерстве обороны Литвы. Подробности сообщил национальный вещатель Литвы LRT.

Литва перенимает украинский опыт противодействия российским дронам

В Литве всерьез взялись за укрепление противовоздушной обороны, учитывая растущую угрозу беспилотных аппаратов. На помощь пришел украинский опыт.

"Воздушные угрозы быстро меняются, поэтому мы принимаем соответствующие решения. Вместо того чтобы создавать все с нуля, мы адаптируем системы, которые уже работают в Украине. Таким образом, мы последовательно укрепляем всю цепочку противовоздушной обороны: от наблюдения за воздушным пространством до перехвата и нейтрализации воздушных угроз", – сказал министр национальной обороны Робертас Каунас.

В частности, на территории страны развертывают пилотную систему наблюдения за воздушным пространством SkyFortress.

Это разработанная в Украине акустическая система обнаружения воздушных угроз. Она способна обнаруживать низколетящие объекты на основе звуковых или радиосигналов, которые они излучают.

"SkyFortress дополняет первый этап этой цепочки – наблюдение: система, используя искусственный интеллект, обнаруживает и отслеживает низколетящие дроны или крылатые ракеты", – отметил глава литовского оборонного ведомства.

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В Минобороны Литвы добавили, что украинская система умеет классифицировать объекты, оставляющие акустические или электромагнитные следы, в режиме реального времени.

По данным министерства, контракт, подписанный этим летом, также включает обработку данных, собранных датчиками, использование библиотек акустических и радиочастотных цифровых сигнатур на основе несекретных данных и обучение персонала.

В ходе испытаний системы будет проведена оценка ее возможностей по обнаружению и идентификации низколетящих беспилотных летательных аппаратов в Литве.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Литве заявляли, что ожидают волну российских провокаций после "выборов" в Госдуму.

Также в этой балтийской стране утвердили подробный план эвакуации населения в случае военной угрозы.